Vinska kraljica Slovenije: Prav je, da najstarejšo trto proslavimo

Za razliko od prejšnjih let, ko je množica spremljala svečani rez stare trte, je ta letos bolj ali manj samevala. Na Lentu, kjer raste, je namreč trenutno gradbišče, zato so jo porezali prej, njene cepiče pa ob godbi na pihala podelili nekaj deset metrov proč.

"Zelo smo ponosni, da smo jo dobili, ker smo vinorodna pokrajina in komaj čakamo, da jo posadimo. Tri potomke gredo na Hrvaško, dve ostaneta v Sloveniji ob vseh drugih, ki so bile z navodili vred naprodaj za 10 evrov," je dejal Tonći Rabušić, obiskovalec iz Pelješca.

Nekateri so prišli zaradi cepičev, ki jih bodo uporabili za darila. "Dva gresta k zetu, dva pa gresta na Tenerife." Spet drugi pa so prišli zaradi zanimanja za dogode.: "Prihajam vsako leto, ker sem bil vinogradnik, pa me to zanima," je dejal eden od obiskovalcev.