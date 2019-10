V Mariboru pri železniški postaji našli še eno bombo

Potem ko so včeraj na gradbišču pri nakupovalnem središču Europark našli neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne, so danes popoldan delavci med rekonstrukcijskimi deli na železniških tirih v neposredni bližini železniškega mostu ter glavne avtobusne in železniške postaje, med Mlinsko in Plinarniško ulico, naleteli na še eno neeksplodirano ubojno sredstvo, sporočajo z Mestne občine Maribor.

Pristojne službe so o najdbi že obveščene, natančna identifikacija pa še poteka. Po prvih ocenah strokovnjakov enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi naj bi šlo za letalsko bombo.