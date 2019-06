Prva Parada ponosa v Mariboru: podprl jih je tudi Aleksander Čeferin

"Pred dnevi je bila zelo uspešna Parada ponosa v Ljubljani, kjer jo izvajajo že mnogo let, in prav je, da tudi Maribor pokaže, da je dovolj strpno in sprejemajoče mesto," je pred parado povedala Marja Gučekiz Mladinskega kulturnega centra (MKC) Maribor.

MKC je parado organiziral v sodelovanju z romunsko organizacijo Go Free v okviru mednarodnega projekta Združeni s ponosom/United with pride. V okviru slednjega se bosta zvrstili tudi dve mladinski izmenjavi, ena v Romuniji in druga v Sloveniji.

V povorki v Ljubljani 22. junija se je po navedbah tamkajšnjih organizatorjev zbralo okoli 2500 ljudi, z obiskom pa so zadovoljni tudi v Mariboru. V prejšnjih letih so v Mariboru prirejali akcije strpnosti v obliki deljenja informacij in gradiva z LGBT+ vsebinami na stojnici, s Parado ponosa pa so te aktivnosti nadgradili. Zbiranje udeležencev se je začelo ob 13. uri na Glavnem trgu, na pot po ulicah pa so se odpravili ob 14. uri.