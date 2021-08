V Mariboru se začenja sanacija Čeligijevega stolpa

"Čeligijev stolp bomo sanirali s pomočjo sredstev iz Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021 – 2022 sofinancirala RS. Skupna vrednost pridobljenega sofinanciranja iz proračuna Republike Slovenije za projekt je 123.285 evrov, občina pa bo znesek prejela v dveh delih: letos 67.412 evrov in v prihodnjem letu, ko mora biti sanacija končana, še 55.872 evrov," so zapisali na spletnih straneh občine.

Pogodbena vrednost gradbenih, obrtniških in instalacijskih del je 298.467 evrov, skupni strošek izdelave projektne dokumentacije, projektantskega nadzora, arheoloških raziskav, vzdrževalnih del in strokovnega nadzora bo okoli 330.000 evrov.

"V okviru vzdrževalnih del bomo sanirali temelje, zidove, medetažne konstrukcije in odprtine v zidovih stolpa ter uredili okolico. Urejen bo nov vhod z južne strani, na okenske površine pa bodo nameščene mreže, ki bodo preprečevale vdor ptičev v notranjost. Posebne namembnosti Čeligijev stolp s sanacijo ne bo pridobil, bodo pa omogočeni ogledi notranjosti stolpa (samo iz pritlične etaže), v njem bo mogoče tudi urediti manjšo galerijo ali muzej," so pojasnili na občini.

Objekt v središču mesta, v Gregorčičevi ulici, ima status nepremične kulturne dediščine in je spomenik lokalnega pomena, saj je bil del obrambnega obzidja Maribora. Stolp, zgrajen med letoma 1460 in 1465, je trenutno v zelo slabem stanju. Pred lansko zimo je morala občina zaradi ogrožene statike interventno obnoviti strešno konstrukcijo in zamenjati kritino. Za celovito zaščito pred nadaljnjim propadanjem ter za ohranitev njegove prvobitnosti in zgodovinske vrednosti pa je treba Čeligijev stolp celovito sanirati.

Izbrani izvajalec, podjetje Saning, d. o. o., iz Kranja bo obnovitvena dela začel v naslednjih dneh. Ob objektu pa pod nadzorom ZVKDS, OE Maribor, že potekajo predhodne arheološke raziskave.

Kot še obljubljajo na občini, v času del na objektu promet ne bo oviran; Mestna občina Maribor (MOM) bo skupaj z izvajalcem tudi poskrbela, da bodo v stanovanjskih in poslovnih objektih v okolici vpliv vzdrževalnih del čutili minimalno.

Ime dobil po znanih mariborskih pivovarjih

Čeligijev stolp stoji na območju med Slovensko in Gregorčičevo ter Strossmayerjevo in Trubarjevo ulico, nedaleč od Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor. Visok je 20 metrov (20,85 m) in ima 318 metrov bruto tlorisne površine. Zunanje mere objekta so približno 9 x 9 metrov. V notranjosti so izvedene tri etažne konstrukcije. V opečnem obokanem stropu pritličja, ki sicer ni bil zgrajen ob gradnji samega stolpa, ampak je kasneje nadomestil prvotno, leseno medetažno konstrukcijo, je odprtina za stopnice v višje etaže, vendar stopnic tam ni več. Prehod med etažami bo še naprej mogoč samo po lestvah in za potrebe vzdrževanja objekta, še navajajo na MOM.

Stolp je dobil ime po mariborskih pivovarjih Tscheligijih, saj je v 18. stoletju v njem začela obratovati prva mariborska pivovarna. V preteklosti so ga imenovali tudi Smodniški ali Črni stolp. Danes nima več funkcije in sameva med novozgrajenimi stanovanjskimi bloki.