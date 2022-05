Med vojno so Nemci v Mariboru pod zemljo preselili del proizvodnje letalskih motorjev

V podzemlje, natančneje 15 metrov globoko, v industrijske rove pod Teznem v Mariboru, so Nemci konec leta 1943, v času druge svetovne vojne, preselili pomemben del proizvodnje letalskih motorjev iz svoje tovarne, ki stoji nad rovi. Ekipa oddaje Svet se je sprehodila po podzemnih hodnikih, ki bi jim lahko rekli kar mestece, saj so pod zemljo nekoč stali stroji, pisarne, celo kantina za druženje in postelje. V času zračnih napadov so namreč delavci pod zemljo tudi prespali, in to celo več noči.