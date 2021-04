V Mariboru so se znova zbrali protestniki, policija popisuje udeležence

V Mariboru se znova odvija protest proti epidemiološkim ukrepom, ki vladajo v državi. Na Trgu svobode so se začeli zbirati protestniki, policija pa jih je nekaj že popisala in neuradno tudi oglobila. Prav tako so vse zbrane pozvali k upoštevanju navodil NIJZ, protestniki pa so jih izžvižgali.

Po poročanju naše novinarke s terena Tine Švajger, se središče mesta počasi polni, dogajanje pa spremlja večje število policistov. Policija je pred današnjim neprijavljenim shodom znova pozvala k odgovornosti državljanov. Na Trgu svobode se je doslej zbralo okrog 100 ljudi. Policija je že popisala nekatere udeležence in ostale pozvala naj se držijo navodil NIJZ. Zbrani, ki so s seboj prinesli tudi zastave, pa so dogodek pospremili z žvižganjem policistom ter vzkliki "Mi smo Maribor!", poroča naša novinarka s terena. Policija je sicer že pred današnjim shodom na družbenem omrežju objavila poziv državljankam in državljanom. Spomnimo, včerajšnjega protesta se je udeležilo okrog 800 nasportnikov ukrepov.