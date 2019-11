V Mariboru podražitev parkirnin in spremenjen čas dostave

Stanovalcem, ki so upravičeni do dovolilnice za parkiranje v območju plačljive cone, se obetajo nove cene dveletnih parkirnih dovoljenj. Za izdajo dovoljenja za parkiranje se plača parkirnina, ki znaša 180 evrov za vsako vozilo stanovalcev za parkiranje v conah 1, 2, 3, 4, 6, 8 in 10 ter 150 evrov za vsako vozilo stanovalcev za parkiranje v conah 5, 7, 9 in 11, pa tudi na ostalih parkirnih mestih, kjer je to določeno s prometno signalizacijo.

Na Rakuševem trgu ter v Sodni ulici oziroma Ulici talcev, v Loški in Mlinski ulici bo cena ure parkiranja po novem 1,20 evra, kar je 20 centov več kot do zdaj.

V Mariboru jutri začne veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah, ki prinaša nekaj novosti. Med njimi so cene parkiranja, cene enoletnih in dvoletnih parkirnih dovoljenj ter spremenjen dostavni čas na območju za pešce in območju umirjenega prometa.

Nove bodo tudi cene enoletnih parkirnih dovoljenj za pravne osebe in državne organe. Za službena vozila pravnih oseb, službenih vozil in vozil za službene potrebe samostojnih podjetnikov – posameznikov ali posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, je parkirnina seštevek parkirnin posameznih vozil. Za dovoljenja za parkiranje v conah 1, 2, 3, 4, 6, 8 in 10 je cena 180 evrov letno za prvo vozilo, 360 evrov letno za drugo vozilo in 540 evrov za tretje in vsako nadaljnje vozilo. Za dovoljenja za parkiranje v conah 5, 7, 9 in 11 ter ostalih parkirnih mestih, kjer je to določeno s prometno signalizacijo, v znesku 150 evrov za prvo vozilo, 300 evrov za drugo vozilo in 450 evrov za tretje in vsako nadaljnje vozilo. Za vozila, ki za pogon uporabljajo izključno električno energijo, se plača parkirnina, ki za vsako vozilo znaša 150 evrov letno.

Cena dnevne parkirnine v beli coni, ki je do zdaj znašala 13,50 evra, bo po novem 16,50 evra.

Sprememba bo tudi v času plačevanja parkirnine ob delovnih dneh – ta ne bo več do 17. ure, temveč do 19. ure. "Po posameznih območjih bomo to spremembo uvajali postopoma, predvidoma bo do konca leta uvedena v vseh conah. Vozniki bodo o spremembi obveščeni s prometno signalizacijo kot tudi z obvestili na parkirnih avtomatih oziroma v aplikaciji za plačilo parkirnine z mobilnimi napravami,"so zapisali na občini.

Spremenjen bo tudi dostavni čas na območju za pešce in območju umirjenega prometa. Dnevno bo dostava dovoljena samo med 5. in 10. uro, vsa vozila bodo smela zapeljati na območje za pešce in umirjenega prometa med 5. uro in 9.30, čas do 10. ure pa bo namenjen samo izvozu. Med 20. in 22. uro dostava ne bo več dovoljena.