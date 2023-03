V Mariboru taksist obnemoglega moškega pustil ob cesti

Da so prejeli prijavo so potrdili tudi na Policiji. "Policisti so ob prihodu na kraj na tleh pred zapornico parkirnega prostora opazili moškega in ga pospremili do stanovanja na naslovu bivanja v bližini," so pojasnili na PU Maribor. Z vsemi zbranimi obvestili znakov prekrška in kaznivega dejanja policisti doslej sicer niso ugotovili, vendar pa v zvezi z dogodkom še zbirajo obvestila.

Do incidenta je sicer prišlo med bloki v Novi vasi.

Za pojasnila glede ravnanja njihovega taksista smo prosili tudi taksi službo Cammeo, a njihovega odgovora še nismo prejeli.

"Nihče si ne zasluži takšne obravnave"

V društvu Humanitarček so poudarili, da si nihče ne zasluži takšne obravnave in še posebej izpostavili odnos do starejših. Zlasti pri njih namreč zmedenost ni nujno posledica opitosti, lahko gre namreč tudi za različna druga stanja in bolezni. "Od hiperintenzivne krize, hipo ali hiperglikemije, demence, kakršnekoli patologije mozgan in tako dalje, a četudi je nekdo obnemogel zaradi alkohola - če ga že sprejmeš v taksi - je to način, da ga kar pustiš ležati na tleh?" so se vprašali v društvu.