V Mariboru začetek OFEM: nastopili bodo mladi športniki iz 48 držav

Na slovesnosti ob odprtju festivala v Ljudskem vrtu je sodelovalo več kot 200 nastopajočih, med njimi Joker out, Orkester slovenske vojske in Raiven. Na mimohodu sta slovensko zastavo nosila gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkeza in atlet Žan Ogrinc. Slednji je na lanskem festivalu pridobil srebrno odličje v teku na 800 metrov, Maruša Tereza pa je na lanskem Evropskem prvenstvu U16 stopila na najvišjo stopničko, so navedli organizatorji.

S prižigom bakle se je nato uradno začel letošnji OFEM, ki bo trajal do 29. julija. Olimpijski ogenj je prižgal slovenski športnik Tim Marovt.

Skulpturo, na kateri bo za čas festivala gorel ogenj, je zasnovala Greta Godnič. Sestavlja jo 11 delov, ki obdajajo plamen in predstavljajo 11 športnih panog OFEM-a, med katerimi so tri nove, in sicer rolkanje, gorsko kolesarjenje in košarka tri na tri. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je na slovesnosti povedal, da je OFEM največji večpanožni športni dogodek v Sloveniji.

Predsednik evropskih olimpijskih komitejev Spyros Capralos pa je dodal, da OFEM za mlade športnike predstavlja prvo uresničitev olimpijskih sanj in označuje prelomno, ključno točko začetka njihovih karier.

Slovesnosti sta se udeležila tudi predsednica Nataša Pirc Musar in mariborski župan Saša Arsenovič. Slovenska reprezentanca je sicer ena najštevilčnejših na festivalu. Sestavlja jo 196 mladih športnikov, ki bodo nastopili v 11 športnih panogah. Njihove nastope si lahko ogledate brezplačno.