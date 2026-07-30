V Mariboru vroča kri zaradi nudistov

"Ob lepi sprehajalni poti med kopališčem Otok in Kamnico se že nekaj let kopajo nudisti, predvsem moški." S temi besedami v aplikaciji Naš Maribor razburjen Mariborčan začne pobudo občini. Kot pravi zgrožen Mariborčan, se je ženskam in otrokom že nelagodno sprehajati. Pobudnik predlaga, da bi se na tem mestu postavila tabla, da je nudizem prepovedan, redne obhode redarjev in celo kazni.

Na občini pa mu odgovarjajo, da v Mariboru ni odloka, ki bi prepovedoval nudizem oziroma sončenje brez oblačil na javnih površinah. Če bi kaj podobnega že sprejeli, kot so denimo globe za nošenje kopalk v nekaterih hrvaških mestih, pa prepoved vseeno ne bi veljala na tem območju, ker ni v celoti v občinski lasti.

Na delu bližnjega Mariborskega otoka je bilo celo prvo nudistično kopališče v Sloveniji. Z današnjim kopališčem upravlja družba Šport Maribor, kjer pa glede nudistov na bližnji poti pojasnjujejo, da se ta ne nahaja na površinah Mariborskega otoka, ni povezana z delovanjem kopališča, prav tako družba z njo ne upravlja.

Golo kopanje oziroma sončenje na javnem kraju samo po sebi ni prekršek, pa pravijo na policiji. Prijave glede tega pa niso prejeli. Kot pojasnjuje samostojni policijski inšpektor s PU Maribor Boris Lukežič, prekršek nastane takrat, ko to dejanje pri nekom povzroči občutek razburjenja oziroma vznemirjenja.

Pobuda se je sicer nanašala tudi na domnevno razkazovanje oziroma nedostojno vedenje, za kar je zagrožena globa od 200 do 400 evrov, če oseba to počne v bližini šol ali vrtcev, pa od 500 do 1200 evrov.