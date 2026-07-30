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Slovenija

V Mariboru vroča kri zaradi nudistov

Maribor , 30. 07. 2026 19.15 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
Tina Švajger
Mariborski otok

Eden od domačinov se je obrnil na občino, ker se, kot pravi, nudisti kopajo ob sprehajalni poti pri Mariborskem otoku, zaradi česar se je ženskam in otrokom tam nelagodno sprehajati. Od občine celo zahteva, da takšno – po njegovem 'nedostojno razkazovanje' – prepove in kaznuje. Na občini odgovarjajo, da vzvoda za to nimajo, saj sončenje brez oblačil na javnih površinah ni prepovedano. Kaj pa pravi policija?

"Ob lepi sprehajalni poti med kopališčem Otok in Kamnico se že nekaj let kopajo nudisti, predvsem moški." S temi besedami v aplikaciji Naš Maribor razburjen Mariborčan začne pobudo občini. Kot pravi zgrožen Mariborčan, se je ženskam in otrokom že nelagodno sprehajati. Pobudnik predlaga, da bi se na tem mestu postavila tabla, da je nudizem prepovedan, redne obhode redarjev in celo kazni.

Na občini pa mu odgovarjajo, da v Mariboru ni odloka, ki bi prepovedoval nudizem oziroma sončenje brez oblačil na javnih površinah. Če bi kaj podobnega že sprejeli, kot so denimo globe za nošenje kopalk v nekaterih hrvaških mestih, pa prepoved vseeno ne bi veljala na tem območju, ker ni v celoti v občinski lasti.

Na delu bližnjega Mariborskega otoka je bilo celo prvo nudistično kopališče v Sloveniji. Z današnjim kopališčem upravlja družba Šport Maribor, kjer pa glede nudistov na bližnji poti pojasnjujejo, da se ta ne nahaja na površinah Mariborskega otoka, ni povezana z delovanjem kopališča, prav tako družba z njo ne upravlja.

Golo kopanje oziroma sončenje na javnem kraju samo po sebi ni prekršek, pa pravijo na policiji. Prijave glede tega pa niso prejeli. Kot pojasnjuje samostojni policijski inšpektor s PU Maribor Boris Lukežič, prekršek nastane takrat, ko to dejanje pri nekom povzroči občutek razburjenja oziroma vznemirjenja.

Pobuda se je sicer nanašala tudi na domnevno razkazovanje oziroma nedostojno vedenje, za kar je zagrožena globa od 200 do 400 evrov, če oseba to počne v bližini šol ali vrtcev, pa od 500 do 1200 evrov.

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KOMENTARJI13

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Arlo
30. 07. 2026 21.47
Naša družba, od popolnoma zakritih do nagcev.
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0 0
Vrana in vrabček
30. 07. 2026 21.11
Ah, pa kaj potem.Naj se tisti, ki jih to moti, še sami slečejo in gredo tudi oni kopat. Ni boljšega občutka, ko si lahko gol, brez mokrih kopalk na sebi in uživaš.
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+2
4 2
Uporabnik1854475
30. 07. 2026 20.58
Gremo na preserca pa gate dol pa se dejmo soncit...jasno je zapisqno da se ni prepovedano nag soncit na javnem.mestu
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+4
5 1
malibojan2
30. 07. 2026 20.56
nudisti jih motijo, da pa je Maribor poln balkanskih mafijcev in drugih kriminalcev, to jih pa ne moti😡
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+11
13 2
gofla1
30. 07. 2026 20.44
Če koga motijo nudisti, potem naj se sprehaja drugje. Saj je dovolj prostora.
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+9
14 5
Malo_sutra
30. 07. 2026 20.48
ja samo to je tista a ves nobenega ne zanima ampak grejo pogledat, taki so najhujsi
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+10
11 1
Malo_sutra
30. 07. 2026 20.37
o madona vas vse moti, ja cela drama ce je kdo nag. ce te ze moti gres mimo in se delas da nevidisy
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+9
12 3
CorbaMorba
30. 07. 2026 20.32
Freikoerper lets gooooo!!! Naj uredijo kje lahko, kje ne in čao.....
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+4
5 1
ap100
30. 07. 2026 20.31
ljudje se sprehajajo in oprezujejo za nudisti potem se pa pritužujejo- kopanje bi moralo biti obvezno brez oblačil sončenje po želji, sprehajanje pa obvezno z oblačili
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+6
10 4
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