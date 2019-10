V Mariboru začeli z evakuacijo pred deaktivacijo prve bombe

Na območju 300 metrov okoli pred dnevi najdene letalske bombe iz druge svetovne vojne na gradbišču pri nakupovalnem središču Europark so ob 8. uri začeli z evakuacijo stanovalcev, ki jih bodo spravili na varno pred odstranitvijo bombe. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bodo z delom začeli opoldne.

Uprava za zaščito in reševanje je za današnjo akcijo odredila evakuacijo ljudi iz 300-metrskega pasu okoli lokacije bombe. Ta danes ne bi smela biti preveč zahtevna, saj to območje zajema le okoli 80 ljudi. Za vse, ki nimajo drugih možnosti, so od osme ure zjutraj pripravili prostor v Dvorani Tabor. Prav tako je tam na voljo dovolj parkirišč, saj so stanovalce pozvali, da umaknejo tudi avtomobile.

Območje evakuacije FOTO: Mestna občina Maribor

Vodja mariborske izpostave uprave za zaščito in reševanje Ivanka Grilanc občane ob tem poziva, da spoštujejo navodila pristojnih in se izselijo, saj dokler evakuacija ne bo opravljena, uničenja bombe ne bodo mogli izvesti. Po besedah namestnika poveljnika mariborske civilne zaščite Mateja Zupaniča so o akciji obvestili tudi bližnja podjetja in hotele, poskrbeli bodo tudi za obolele in invalide, ki sami ne bi mogli iz svojih stanovanj. Za njih bodo ob klicu na 112 poskrbeli reševalci ali gasilci.

Uprava za zaščito in reševanje je za današnjo akcijo odredila evakuacijo ljudi iz 300-metrskega pasu okoli lokacije bombe. FOTO: Bobo

V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so prav tako pripravljeni. Kot je povedal Janez Lencl, so izpraznili zgornje prostore zgradb, predvsem tistih, ki so obrnjeni v smeri lokacije bombe. Okoli sto bolnikov so premaknili v sobe, kjer ne bodo ogroženi, gibanje in parkiranje znotraj območja bolnišnice pa ne bo dovoljeno. Začetek deaktivacije bombe bodo naznanili z dvominutno opozorilno sireno predvidoma okoli poldneva, kar je odvisno predvsem od uspešnosti izvedbe evakuacije. Predvidoma okoli 16. ure bodo s polminutno sireno naznanili konec nevarnosti.

Še ena akcija Mariborčane čaka v nedeljo, ko bodo morali odstraniti še drugo, dvakrat težjo bombo FOTO: Bobo