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Slovenija

V Mariboru začetek postavitve treh novih stacionarnih radarjev

Maribor , 07. 10. 2026 16.01 pred 10 minutami 1 min branja 5

Avtor:
A.K.
Radarji v Mariboru

Mestna občina Maribor širi sistem nadzora hitrosti na izpostavljenih cestnih odsekih. V začetku prihodnjega tedna bodo začeli z deli za postavitev dodatnih treh ohišij za stacionarno merjenje hitrosti na lokacijah, določenih na podlagi strokovne študije Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Dodatna ohišja bodo nameščena na naslednjih lokacijah: Krekova ulica – pri prehodu za pešce pri Ulici heroja Tomšiča, Kopitarjeva ulica – pri križišču z Dominkuševo ulico, Lackova cesta – pri križišču s Studenško ulico, so sporočili z Mestne občine Maribor.

Radarji v Mariboru
Radarji v Mariboru
FOTO: POP TV

Pred namestitvijo je treba na posameznih lokacijah izvesti potrebna gradbena dela in zagotoviti ustrezne tehnične pogoje, zato bo postavitev potekala postopoma, pojasnjujejo.

Na šestih lokacijah bo tako skupno šest ohišij za stacionarne merilnike hitrosti in dva merilnika hitrosti, ki bosta nameščena v posameznih ohišjih oziroma se bosta med lokacijami premeščala.

Pogodba za dobavo je sklenjena s podjetjem Intermatic d. o. o., vrednost javnega naročila znaša 64.995,00 evra brez DDV oziroma 79.293,90 evra z DDV in vključuje nakup šestih ohišij ter enoletni najem dveh merilnikov hitrosti, so še spomnili.

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KOMENTARJI5

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Animal_Pump
07. 10. 2026 16.20
Vozite po pameti...pa ne bo problemov.
Odgovori
0 0
Protoc
07. 10. 2026 16.19
A v ljubljani ene 15novih pa nič pisali
Odgovori
0 0
misterbin
07. 10. 2026 16.17
Ne verjetno Mariborčani ,kaj si vaš Arsenovič vse upa .Njega ne upate prisiliti k odstopu kot ste Kanglerja ,ker se ga bojite
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
07. 10. 2026 16.16
luplenje državljanov....
Odgovori
+0
1 1
Podlesničar
07. 10. 2026 16.13
Tam bi rabli stacionarne alkoteste...
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+2
2 0
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