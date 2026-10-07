V Mariboru začetek postavitve treh novih stacionarnih radarjev

Dodatna ohišja bodo nameščena na naslednjih lokacijah: Krekova ulica – pri prehodu za pešce pri Ulici heroja Tomšiča, Kopitarjeva ulica – pri križišču z Dominkuševo ulico, Lackova cesta – pri križišču s Studenško ulico, so sporočili z Mestne občine Maribor.

Pred namestitvijo je treba na posameznih lokacijah izvesti potrebna gradbena dela in zagotoviti ustrezne tehnične pogoje, zato bo postavitev potekala postopoma, pojasnjujejo.

Na šestih lokacijah bo tako skupno šest ohišij za stacionarne merilnike hitrosti in dva merilnika hitrosti, ki bosta nameščena v posameznih ohišjih oziroma se bosta med lokacijami premeščala.

Pogodba za dobavo je sklenjena s podjetjem Intermatic d. o. o., vrednost javnega naročila znaša 64.995,00 evra brez DDV oziroma 79.293,90 evra z DDV in vključuje nakup šestih ohišij ter enoletni najem dveh merilnikov hitrosti, so še spomnili.