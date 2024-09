V Mariboru zadišalo po svetovnih dobrotah

Od Tajske do Indije in Mehike – štajerska prestolnica diši po svetovnih gurmanskih dobrotah. V središču Maribora se je namreč začel mednarodni festival ulične hrane. Poleg odlične hrane iz vseh koncev sveta, tudi iz Slovenije seveda, bodo ves vikend na voljo tudi kulinarične delavnice. In že otvoritveni dan je med obiskovalci naletel na odlične odzive.