V Mariboru zagnali nov sistem avtobusnih linij

"Seveda ne moremo govoriti, da je že vse popolnoma idealno, imamo kar nekaj tehničnih težav, predvsem manjših, ki jih še odpravljamo. Zagotovo pa lahko rečem, da je bil izvoz ustrezen, da smo ustrezno pripeljali otroke in druge ljudi v vrtce in šole ter na delovna mesta. Z uvedbo smo v tem prvem delu zadovoljni, a je pred nami še kar nekaj zahtevnih dni, da se te spremembe tudi uveljavijo," je dodal.

"Spremembe so gibalo razvoja in tako je tudi s spremembami linij v javnem mestnem potniškem prometu. Z današnjim jutrom so naši avtobusi in naše osebje izvedli to veliko spremembo po več desetletjih in prvi rezultati so pozitivni," je v izjavi za medije na glavni avtobusni postaji v Mariboru dejal direktor javnega avtobusnega podjetja Marprom Ranko Šmigoc.

Da bi javnosti omogočila lažje spoznavanje novih linij in voznih redov ter občane in obiskovalce mesta spodbudila k uporabi javnega prevoza, je Mestna občina Maribor danes odredila brezplačne vožnje z mestnimi avtobusi za vse potnike. Po besedah Šmigoca je naknadno sprejela odločitev, da se brezplačno uporabo mestnega avtobusnega prometa podaljša do vključno ponedeljka. "Mislim, da je to pomemben korak k temu, da se bodo uporabniki lahko seznanili z vsemi spremembami," je dejal.

Omrežje po novem obsega šest glavnih linij s pogostimi vožnjami (G1-G6) ter 13 povezovalnih (P7-P19) in 12 integriranih linij (I101-I112).

Predvsem na obrobju mesta se občani pritožujejo, da bodo imeli poslej slabše povezave, zato pozivajo k prilagoditvam. "Ljudje pričakujejo od javnega potniškega prometa, da je dobrina, ki jim pripada, in temu primerna je naša odgovornost, da skušamo kar se da tvorno skupaj z mestno občino ustrezno uskladiti vse takšne in drugačne izkazane potrebe. Nekatere so bolj, druge manj objektivne, jasno pa je, da vsem željam ne bo mogoče ugoditi. Smo pa dovzetni in se bomo potrudili, kar se da najbolje, da te zadeve ustrezno izpeljemo," je povedal Šmigoc.

V zadnjih dneh so v nove vozne rede že vnesli nekaj popravkov, predvsem na povezovalnih linijah, dodali so tudi novo postajališče na Poljanah. "Sledimo razvoju mesta in javni potniški promet približujemo končnim uporabnikom," je poudaril Mitja Klemenčič z občinskega urada za komunalo, promet in prostor. Kot je dejal, merijo učinke novega režima. "Po koncu šolskega leta bomo te učinke pregledali in jih upoštevali za naprej," je dodal.

Pojasnil je, da poteka linij ni mogoče več odločilneje spreminjati, bodo pa poskušali prilagajati vozne rede. "Da se posamezni odhodi premaknejo za par minut ali pa se mogoče kje doda še kakšen odhod," je ponazoril.

Ob prenovi avtobusnih linij so na dveh križiščih spremenili prometni režim. Gre za križišče Maistrove, Kopitarjeve in Kersnikove ulice in Trg Borisa Kidriča ter križišče Zvezne in Rožnodolske ulice in Ob ribniku. S Starega mosta pa lahko vsi avtobusi po novem takoj zavijajo proti Pobrežju, kar pomeni, da ne delajo več kroga okoli Trga revolucije.

Na nekaterih avtobusnih postajališčih danes še ni bilo obešenih novih voznih redov, v Marpromu pa zagotavljajo, da bodo skušali čim prej ustrezno opremiti vseh več kot 450 postajališč. Vse informacije so dostopne na spletu in v mobilni aplikaciji.

Del prenove linij je tudi možnost plačevanja vožnje na avtobusu s plačilnimi karticami. Brezstično plačevanje omogoča tudi plačilo za več oseb hkrati in upošteva prestop v roku 75 minut.