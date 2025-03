V Mariboru zdravijo dva mlada fanta: 'Okvara pljuč nam povzroča največ skrbi'

Poškodovanca so z vojaškim letalom in v spremstvu ekipe iz UKC Ljubljana včeraj pripeljali na mariborsko letališče, od tam pa z reševalnim vozilom v UKC Maribor.

Direktor mariborskega kliničnega centra Vojko Flis je za medije danes pojasnil, da so sprejeli dva mlada fanta, stara okoli 26 let. "Pri obeh je v ospredju okvara pljuč, kar nam povzroča največ skrbi, ne glede na to, da sta mlada," je dejal. Spremljajoče poškodbe, ki jih imata, medtem po besedah Flisa niso takšne, ki bi ju ogrožale.

Oba sta nastanjena v enoti intenzivne terapije in sta na napravah za dihanje, je dodal Flis. Čakajo ju še operacije. Po 10 dneh pa bo zdravniška ekipa ponovno ocenila njuno zdravstveno stanje in naredila nov načrt zdravljenja. Zdravljenje poškodb bo po njegovih ocenah trajalo zagotovo več kot mesec dni. Ob tem se je zahvalil ekipam urgentnega centra, oddelka za plastično kirurgijo, anesteziologije in enot za intenzivno terapijo, ki so ali še sodelujejo pri oskrbi poškodovancev.

"Sodobna medicina, ki lahko pomaga pri tako hudih poškodbah, je možna samo ob dobrem sodelovanju ekip iz različnih vej medicine," je poudaril.