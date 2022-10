V Mariboru že 12 najavljenih kandidatov za županski prestol

Kultura, socialne zadeve in stanovanjska problematika so po njegovih besedah področja, "kjer ni dovolj, da samo odmeriš denar, ampak je potrebno prisluhniti ljudem in jih slišati". "Tega je bilo v Mariboru zadnja leta premalo. Vse preveč je bilo ali šerifovstva na eni ali na drugi strani nesposobnosti," je poudaril.

Med drugim je izpostavil pomembno vlogo nevladnih organizacij v kulturi: "Poskrbeli bi tudi, da bo v podjetjih in zavodih, ki jih je ustanovila občina, ničelna toleranca do prekarnega in najemniškega dela."

Podobno kot ostali kandidati tudi Šega izpostavlja nujnost razvoja infrastrukture v celotni občini, ne le v središču mesta. "Maribor ni samo center," je opozoril.

Vladimir Šega je predsednik Združenja svetov delavcev Slovenije in predstavnik Sveta delavcev Dravskih elektrarn Maribor (DEM), od leta 2018 pa tudi eden od dveh predstavnikov Levice v 45-članskem mariborskem mestnem svetu. Na volitvah pred štirimi leti je kot kandidat za župana zbral 1,5 odstotka glasov in se tako uvrstil na deseto mesto med skupno 18 županskimi kandidati.

49-letni Bernard Memon na današnji vložitvi kandidature v Mariboru ni bil prisoten iz zdravstvenih razlogov

Bernard Memon je bil županski kandidat NSi že na volitvah leta 2014, ko je prejel 1,52 odstotka glasov in zasedel deveto mesto med skupno 17 županskimi kandidati.

Je predsednik mestnega odbora NSi Maribor, leta 2020 pa je prevzel vodenje mariborskega zavoda za zaposlovanje. "Pozna delovanje občinske uprave in zna se povezovati, tudi z vladnimi strukturami, kar je pri takem delu potrebno," je v današnji izjavi za medije dejal podpredsednik mestnega odbora stranke Zdravko Luketič.

Izpostavil je še kandidatovo dosedanje povezovanje z "ljudmi na terenu" ter z mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi. "Mislim, da je treba nadgraditi sedanje delovanje občine z boljšo, učinkovito in odprto komunikacijo, ki je dvosmerna. Celovito se morajo razvijati vsi deli Maribora in pomembna je medgeneracijska solidarnost, zato je treba v proračunu občine zagotoviti, da se v večji meri subvencionira pomoč na domu in vse podporne institucije za oskrbo starejših. Odprti moramo biti za mala in družinska podjetja ter za start upe, pred energetsko krizo pa so pomembna tudi okoljska vprašanja," je napovedal.

Matic Matjašič napovedal pomladitev Maribora na vseh področjih

"Zagotovo bomo pomladili volilno kampanjo z najmlajšim županskim kandidatom in najmlajšo listo za mestni svet ter mestne četrti in krajevne skupnosti. Povprečna starost naših kandidatov je pod 30 let," je Matic Matjašič, predsednik in trenutno edini predstavnik Liste mladih, najavil v izjavi za medije ob današnji vložitvi kandidature.

Omenjeno listo je takratni predsednik mariborskega mladinskega sveta Matjašič ustanovil tik pred lokalnimi volitvami leta 2018. Že takrat je kandidiral za župana in zbral 1,16 odstotka glasov, s čimer se je uvrstil na 12. mesto med skupno 18 kandidati.

Zadnja štiri leta je bil mestni svetnik in sprva tudi del koalicije župana Saše Arsenoviča, a je kmalu postal eden najglasnejših kritikov županove ekipe na sejah mestnega sveta.

Prepričan je, da Maribor potrebuje pomladitev politike. "Politika mora biti javna, jasna, dostopna vsem občanom, delovanje občine pa poenostavljeno in digitalizirano," je dejal. Izpostavil je še nujna vlaganja v posodobitev infrastrukture na področju šol, vrtcev in športa. "Športne površine morajo biti pri vsakem občanu," je poudaril in napovedal tudi uvedbo sistemskega večletnega financiranja športnih društev. "Ustavili bi razprodajo občinskih stanovanj, pomladili fond in več stanovanj namenili mladim," je dodal.

Danes v kandidaturo tudi Kaloh in Klun, kar bo po napovedih storila tudi Divjak Mirnikova

Danes sta kandidature za župana Mestne občine Maribor vložila še kandidata SDS Dejan Kaloh in SD Boštjan Klun. Popoldne bo to po napovedih storila kandidatka Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) Lidija Divjak Mirnik, med drugim pa se čaka še na odločitev Liste Franca Kanglerja – NLS glede ponovne kandidature nekdanjega župana Franca Kanglerja.