V Mariboru že šest kandidatov za županski stolček

Za prvega moža ali žensko štajerske prestolnice vlada precej zanimanja. Za zdaj je kandidaturo uradno najavilo šest kandidatov. Stranka SDS stavi na poslanca in vodjo lokalnega odbora stranke Dejana Kaloha, predlagatelj njegove kandidature je nekdanji rektor in član SDS Ivan Rozman. "Jaz sem lokalpatriot. V mestu živim že 47 let, vem kako to mesto diha, poznam ga do obisti. Sem človek dialoga politične širine, bom znal povezat deležnike ne samo iz politične srede, tudi iz strokovnih krogov," je povedal kandidat Kaloh.

Kandidat Gibanja Svoboda je nekdanji direktor UKC Maribor Vojko Flis. Z njim so se pogovarjali tudi v SD, a se je Flis na koncu odločil za Gibanje Svoboda. V SD so našli novega kandidata, to je Boštjan Klun, komunikator in nekdanji TV voditelj. "Mislim da je drugačnost tista ki nas lahko definira, in to je tudi morda nek povod k odločitvi, menim da med vsemi vsebinami, formami med vsem karkoli naredimo, smo preprosto pozabili na eno temeljno zadevo, na kateri lahko veliko naredimo, in to mislim da so odnosi, poudarjanje dobrih odnosov, sprememba odnosov, sprememba nas samih v teh odnosih," je povedal kandidat Klun.

Aktualni župan Saša Arsenovič pa pravi, da ni razmišljal, da bi za podporo prosil kakšno od strank. Zato je 27. septembra odšel v v zbiranje podpisov, predvčerajšnjim so kvoto dosegli, pravi. Povedal je tudi, da je želel z zbiranjem "preveriti ali so ljudje zadovoljni z delom ki smo ga z čudovito ekipo v zadnjih štirih letih opravili, vem da smo naredili toliko projektov kot jih mesto še nikoli ni naredilo".