V Mariboru znova odprli stojnice s toplimi napitki, hiške v Ljubljani ostajajo zapečatene

Medtem ko so inšpektorji v četrtek zaprli stojnice na ljubljanskem Pogačarjevem trgu, pa so nekatere v Mariboru po krajši zaustavitvi zdaj znova odprli. Štirje mariborski ponudniki so na Trgu Leona Štuklja pred stojnice postavili mize s stoli ter obiskovalcem ob izpolnjevanju pogoja PCT znova ponudili pijačo. Na Grajskem trgu so sicer stojnice brez prekinitve ostale odprte. Ljubljanske hiške medtem ostajajo zapečatene. Da Furs neutemeljeno trdi, da njihovi najemniki dejavnost izvajajo v sejemski dejavnosti ter da to nikakor ne drži, pa poudarjajo na javnem podjetju LPT.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je po četrtkovem zaprtju ljubljanskih stojnic dejal, da so pravila znana. V odloku je namreč, kot je poudaril, jasno zapisano, da je strežba hrane in pijače dovoljena le osebam, ki sedijo. Štirje mariborski ponudniki so se tako danes odločili, da na Trgu Leona Štuklja znova odprejo svoje stojnice ter obiskovalcem ponudijo tople napitke. V luči spoštovanja omenjenega odloka so pred lesenimi hiškami postavili mizice s stoli, pri gostih pa preverjajo tudi upoštevanje pogoja PCT.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Kot poroča Mariborinfo Zavod za turizem Maribor na trgu le uredi rabo javne površine in infrastrukture. Te da v najem ponudnikom, ki so nato kot poslovni subjekt neposredno odgovorni pristojnim službam. Stojnice na trgu so obiskali tudi inšpektorji, ki pa nepravilnosti niso ugotovili, zaradi česar hiške ostajajo odprte. Zavod za turizem je sicer zaradi inšpekcijskega nadzora 4. decembra prenehal z izvajanjem gostinske dejavnosti na Trgu Leona Štuklja, stojnice na Grajskem trgu pa so ostale odprte brez prekinitev. Štiri hiške v Ljubljani ostajajo zapečatene, odzvali so se z javnega podjetja LPT V četrtek zvečer so sicer inšpektorji Finančne uprave (Furs) na Pogačarjevem trgu zapečatili štiri hiške, v katerih so najemniki prodajali hrano in pijačo, "Inšpektorji so jim s tem onemogočili opravljanje dejavnosti, čeprav pravnih argumentov za to Furs nima," so sporočili s podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT).

Ob tem dodajajo da ne javno podjetje LPT ne najemniki nimajo nikakršnega namena kršiti veljavnih predpisov v času koronakrize: "Želimo si le enakih pogojev za vse, pogojev, ki z vidika javnega zdravja in nemotenega opravljanja dejavnosti zdržijo upravičenost ukrepov. Predvsem pa od nadzornih organov pričakujemo enako tolmačenje pravnih zavez." Da Furs neutemeljeno trdi, da njihovi najemniki dejavnost izvajajo v sejemski dejavnosti ter da to nikakor ne drži, poudarjajo. "Izvajajo jo kot tržnično." Ob tem navajajo tudi več nedoslednosti pri nadzoru in nelogičnosti v trenutno veljavnem odloku. Med njimi izpostavljajo, da se inšpekcijski postopki vedno vodijo v javnem interesu, v konkretnem primeru pa menijo, da slednji ni bil izkazan. Ni namreč sporno, da veljavni odlok dopušča uživanje hrane in pijače ob izpolnjenem PCT pogoju v zaprtih prostorih, veljavni odlok pa prav tako nesporno za izvajanje sejemske dejavnosti zahteva izpolnjevanje pogoja PCT, navajajo. "Ni torej niti javnega interesa, ki bi opravičeval prepoved uživanja hrane in pijače na sejemski prireditvi na odprtih površinah ob dejstvu, da javni interes ni prizadet, če se lahko pod pogojem PCT hrana in pijača strežeta v zaprtih prostorih," menijo.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right