Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V 31 državah zasegli za 95 milijonov evrov ponarejene hrane

Haag, 06. 10. 2025 11.27 | Posodobljeno pred 58 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
14

V mednarodni operaciji, ki so jo izvedli Evropski policijski urad Europol, Evropski urad za boj proti goljufijam (Olaf), Evropska komisija in organi pregona iz 31 držav, so oblasti zasegle več kot 11.500 ton hrane in 1,4 milijona litrov pijač dvomljivega izvora. Skupna vrednost zaseženih izdelkov je ocenjena na 95 milijon evrov.

Po navedbah Europola so v 14. izvedbi operacije Opson, ki je med drugim potekala v Italiji, Španiji, Gruziji in na Portugalskem, s trga umaknili 259.012 paketov, 11.566 ton in 1,4 milijona litrov spornih živil.

Med operacijo je bilo pravosodnim organom prijavljenih 631 oseb, oblasti so izdale 101 nalog za prijetje, razbitih pa je bilo 13 organiziranih kriminalnih združb. Skupna vrednost zaseženih pokvarjenih izdelkov hrane znaša približno 95 milijonov evrov.

Eden izmed glavnih odkritih trendov med letošnjo akcijo je infiltracija kriminalnih združb v podjetja za ravnanje z odpadki, s ciljem pridobivanja hrane s pretečenim rokom uporabe, še navaja Europol. Kriminalne združbe so nato to blago prepakirale, stare datume odstranile, na embalažo natisnile nove lažne datume roka za uporabo in prepakirano hrano vrnile v legalno dobavno verigo.

Obseg goljufij v živilskem sektorju pa ni omejen le na ponatis lažnih datumov roka za uporabo. Med pogostimi zlorabami so tudi geografske označbe izvora živil in pijač. Poleg tega so oblasti opazile več primerov prodaje mesa in mesnih izdelkov restavracijam ali potrošnikom, čeprav so bili ti shranjeni v podpovprečnih pogojih ali v klavnicah, ki niso spoštovale zakonskih in potrebnih higienskih standardov.

Živila, ki so se najpogosteje pojavile med zlorabami, so olivno olje, vino, meso in morska hrana.

Operacija Opson, ki jo vodi Europol, je sicer del širše evropske platforme Empact za boj proti mednarodnemu kriminalu. Cilj je zaščititi javno zdravje in varnost potrošnikov v EU in drugod z operativnim in strateškim sodelovanjem nacionalnih in mednarodnih institucij.

Akcijo izvajajo vsako leto in vključujejo široko paleto živilskih izdelkov, od svežega mesa, sadja in zelenjave, sladkarij, maščob in olj ter do prehranskih dopolnil in aditivov.

hrana operacija ponaredki europol kriminal
Naslednji članek

Na Donavi se je prevrnil čoln s kitajskimi migranti, ena oseba umrla

Naslednji članek

Netanjahu Evropi: Ne hranite krokodila, ker vas bo napadel

SORODNI ČLANKI

Škandal v Avstriji: 'lokalna' hrana iz Bangladeša in Kazahstana

Višje cene hrane: kaj predlaga ministrica?

Črni trg z jeguljami: milijardni posel vrsto pripeljal na rob izumrtja

Zakaj je ekološka hrana dražja, a bolj zdrava in trajnostna?

Mednarodna akcija proti trgovini z ljudmi: izkoriščali tudi lastne otroke

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
06. 10. 2025 14.06
+1
zato pa jem samo svežo zelenjavo in mikro grinse
ODGOVORI
1 0
Lion90
06. 10. 2025 14.04
Za take dosmrtni zapor! Huje kot prodaja droge!
ODGOVORI
0 0
SEJBOBOL
06. 10. 2025 14.01
+1
Kako je lahko HRANA ponarejena ne razumm ....
ODGOVORI
1 0
Klobasazulu
06. 10. 2025 13.54
+5
Aja Lidl, Hofr ,Spar Mercator itd pa ponujajo pristno, kakovostno, zdravo, neoporecno in pa cenovno dostopno hrano?
ODGOVORI
5 0
300 let do specialista
06. 10. 2025 13.51
+2
"Ponarejeno hrano", zanimivo, da je ta pesticidna pa "originalna" kaj? So šle cene v nebo pa siva ekonomija šrene meša kaj?
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
06. 10. 2025 13.51
+4
Še dobro,da SDS Breznik redno nadzira podjetje Derby in bo zanj Božič bel.
ODGOVORI
4 0
Blue Dream
06. 10. 2025 13.58
vse je snegec
ODGOVORI
0 0
suleol
06. 10. 2025 13.46
+2
in kaj boste s tem, namesto da unicite poslite v gazo
ODGOVORI
2 0
galeon
06. 10. 2025 13.25
+7
Še napište katera podjetja so prodajala.
ODGOVORI
7 0
vicente
06. 10. 2025 13.24
+5
kako so lahko banane ponarejene ???
ODGOVORI
5 0
Blue Dream
06. 10. 2025 13.27
+6
ponarejeno poreklo/izvor verjetno
ODGOVORI
6 0
Blue Dream
06. 10. 2025 13.23
+6
Teli kadavri izgledajo grozno
ODGOVORI
7 1
Blue Dream
06. 10. 2025 13.57
ampak za Lidl zamrznjeno lazanjo so več kot ok
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256