V 31 državah zasegli za 95 milijonov evrov ponarejene hrane

Po navedbah Europola so v 14. izvedbi operacije Opson, ki je med drugim potekala v Italiji, Španiji, Gruziji in na Portugalskem, s trga umaknili 259.012 paketov, 11.566 ton in 1,4 milijona litrov spornih živil.

Med operacijo je bilo pravosodnim organom prijavljenih 631 oseb, oblasti so izdale 101 nalog za prijetje, razbitih pa je bilo 13 organiziranih kriminalnih združb. Skupna vrednost zaseženih pokvarjenih izdelkov hrane znaša približno 95 milijonov evrov.

Eden izmed glavnih odkritih trendov med letošnjo akcijo je infiltracija kriminalnih združb v podjetja za ravnanje z odpadki, s ciljem pridobivanja hrane s pretečenim rokom uporabe, še navaja Europol. Kriminalne združbe so nato to blago prepakirale, stare datume odstranile, na embalažo natisnile nove lažne datume roka za uporabo in prepakirano hrano vrnile v legalno dobavno verigo.