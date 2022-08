V Medvodah divjal močan veter, ki je odkrival strehe in podiral drevesa

Popoldan so nekatere dele Slovenije zajele plohe in nevihte, glede na dogodke, ki jih je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje, pa je bilo najhuje v Medvodah. Tam so zabeležili več vremenskih dogodkov. Močan veter je med drugim podiral drevesa in odkrival strehe. O morebitnih nevšečnostih z drugih območij za zdaj še ni poročil.

Območje občine Medvode je okoli 14. ure zajelo neurje z močnim vetrom, ki je delno odkril strehe sedmih objektov in podrl več dreves. Na eni od hiš je močan veter podrl tudi dimnik. Uprava za zaščito in reševanje je na tem območju zabeležila 11 dogodkov. Posledice vetroloma na območju Medvod so odpravljali gasilci sedmih prostovoljnih društev, o morebitnih nevšečnostih z drugih območij po državi pa za zdaj še ni poročil. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Plohe in nevihte, ki so nekatere predele Slovenije že zajele popoldne, se sicer lahko nadaljujejo tudi proti večeru. Nevihte lahko spremlja močan veter oz. vetrovni piš, možna pa je tudi toča. Lokalno pa lahko pričakujemo močnejše nalive in posledičen porast vodotokov in hudournikov.