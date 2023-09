V Medvodah po avgustovski ujmi za dobrih 28 milijonov evrov škode

Na območju občine Medvode je zabeleženo za dobrih 28 milijonov evrov škode. Od tega država ocenjuje za dobrih 12 milijonov evrov škode na vodotokih, 10 milijonov evrov škode pa je zabeležene na javni infrastrukturi v lasti in upravljanju Občine Medvode. Na območju občine se je sprožilo tudi 22 plazov, katerih sanacija je ocenjena na 1,4 milijona evrov. Manjša škoda je bila zabeležena tudi na kmetijskih zemljiščih, živalih in gozdu, navajajo na občini.

V popisnih komisijah so sodelovali predvsem zaposleni iz občinske uprave, pomoč pa so jim nudili tudi nekateri zunanji sodelavci. Kar tretjina zaposlenih je bila tako do 22. septembra, ko se je iztekel rok za vpis škode v nacionalno aplikacijo Ajda, zaposlena s terenskimi ogledi in svetovanjem tistim občanom, ki so potrebovali pomoč pri izpolnjevanju obrazcev.

Ob tej priložnosti se zahvaljujejo vsem občanom za potrpežljivost in prijazne besede, ki so jih bili sodelavci deležni. "Dodatno je delo oteževal zastarel državni šifrant in cenik za ocenjevanje škode, saj je bilo marsikje potrebne precej improvizacije. Cenik namreč ne pozna toplotne črpalke, ponuja pa možnost ocenjevanja kar sedmih vrst telefonskih govorilnic," so zapisali na občini.

Ob tem so izrazili upanje, da bodo pristojni v čim krajšem času pripravili nove obrazce, cenike in šifrante, da se s podobnimi težavami ne bi soočali tudi ob morebitnih prihodnjih naravnih nesrečah.