V Melaminu našli lokacijo za selitev dela proizvodnje

Pol leta po nesreči v kočevskem Melaminu, ki je zahtevala sedem življenj, so v podjetju našli lokacijo, kamor bi preselili del proizvodnje. Za najbolj primernega se je izkazalo območje Kočevje – sever, ki je dovolj oddaljeno od bližnjih naselij in hkrati dovolj veliko, so sporočili.

Eksplozija v Melaminu je bila najhujša delovna nesreča v zgodovini Slovenije. Terjala je sedem življenj.

"Preliminarna študija, ki jo je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, je v analizi in pri predlogu lokacije upoštevala varnostne, okoljske in prostorske dejavnike ter potrebe dejavnosti, ki jo opravlja družba Melamin d.d. Kočevje," so pojasnili v Melaminu. "Nova lokacija je skladna s prostorskimi akti občine Kočevje in ne bo imela negativnih vplivov na prostorski razvoj naselij ter mesta Kočevje," so še dodali. Del proizvodnje, ki vključuje nekompatibilne snovi, želijo tja preseliti v roku treh let, "s tem pa kot pomemben delodajalec na Kočevskem ohraniti vsa delovna mesta".

Direktor Melamina Srečko Štefanič

"V luči zagotavljanja varnosti in nadaljnje posodobitve proizvodnih procesov smo se odločili za selitev dela proizvodnje in predlagana nova lokacija nas seveda veseli. Želimo si, da postopki za udejanjanje selitve, tudi ob pomoči države in ministrstva za gospodarstvo, kot je bilo ob zadnjem obisku ministra obljubljeno, stečejo čim hitreje, saj bo to omogočilo ohranjanje delovnih mest in uspešno selitev," je dejal direktor Melamina Srečko Štefanič, ki je še dodal, da "na obstoječi lokaciji do selitve ne bomo znova zagnali tega dela proizvodnje, ki ga bomo preselili".