V Mengšu ponoči odjeknili streli, stanovalci zaskrbljeni

"Prvo stanovanje je od kraja streljanja odmaknjeno le dva metra v višino, tam se nahajajo spalni prostori," nam je sporočila bralka, ena od občank Mengša. Gostinski lokal se po njenih besedah nahaja na Glavnem trgu v Mengšu, na vratih lokala pa je videti razbito in z lepilnim trakom zamaskirano steklo. "Na tleh so bili tulci," je še sporočila bralka.

Po besedah občanov so se podobni incidenti, kot so reševalne intervencije in pretepi, sicer na omenjeni lokaciji zgodili že večkrat. Tega nam na policiji zaradi interesa preiskave niso mogli potrditi.

Da policisti na območju Mengša obravnavajo sume kaznivih dejanj zoper splošno varnost in premoženje, kjer je po prvih podatkih do sedaj neznan storilec s strelnim orožjem poškodoval eno izmed stavb, so potrdili na PU Ljubljana. Kot pravijo, je bila stavba sicer v času dogodka prazna, oziroma v njej ni bilo nobenih oseb.

Policisti glede tega nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. "Drugih informacij vam zaradi interesa preiskave, ki še poteka, ne moremo posredovati," so še sporočili s policije.