V Merkurju si želijo obuditi tradicijo sajenja drevesa ob rojstvu otroka

Iz roda v rod se prenaša lepa tradicija, značilna za mnoge kulture, tudi pri nas in narekuje, da ob rojstvu otroka posadimo drevo. Ker tudi blagovna znamka Merkur beleži že več kot 120 let tradicije in jim je v podjetju spoštovanje starih navad blizu, bodo vsem otrokom, rojenim septembra 2020, podarili sadiko drevesa. Drevesa so neodtujljiv del našega življenjskega okolja. Po površinskem deležu poraščenem z gozdovi sodi Slovenija na 4. mesto v Evropi. Drevesa so torej v naši naravi, delu naše kulture, izročila, jezika. Radi se pohvalimo, da živimo v zeleni deželi, kjer imamo zaradi bogatega ruralnega in tudi urbanega drevesnega ekosistema čistejši zrak in prijaznejši življenjski habitat.

»V Merkurju smo si zadali, da to izročilo pomagamo prenašati naprej, na prihodnje generacije, ki se že soočajo z dejstvom, da čista narava ni več nekaj samoumevnega in da moramo z okoljem ravnati odgovorneje. Zato je najbolj trajnosten družbeno odgovoren akt, ki ga lahko v Merkurju naredimo na področju drevesnih sadik, skrb, da bo v našem okolju raslo tudi v prihodnje čim več sveže posajenih dreves. Zato bomo vsem otrokom, rojenim v septembru 2020 v Sloveniji, podarili eno izmed avtohtonih sadik drevesa iz Merkurjeve ponudbe in s tem spodbudili k obujanju stare tradicije dolgoročno,« pojasnjuje Lidija Rakuša, direktorica marketinga v Merkur trgovina, d.o.o.

Tako bodo starše s pomočjo slovenskih porodnišnic obveščali, da jih za njihove novorojence čaka brezplačna drevesna sadika (lipa ali breza) v njim najbližjem Merkurjevem vrtnem centru in jih na ta način spodbudili k ohranjanju starega slovenskega običaja sajenja dreves ob rojstvu otroka.