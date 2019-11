V mestih se bodo prižgale praznične luči

Novoletno okrasitev v Ljubljani si je zamislil Urban Modic in je retrospektiva dolgoletnega dela njenega izvornega avtorja Zmaga Modica. Naslov postavitve je Ciklus, prikazuje pa, da imajo vesolje, galaksije, zvezde, atomi, subatomski delci in življenje svoj naravni cikel. Ob prižigu bo zbrane nagovoril ljubljanski župan Zoran Janković. Lučke bodo odprle vrata tudi prazničnim sejmom na Bregu, na Gallusovem, Cankarjevem in Petkovškovem nabrežju ter na Prešernovem in Kongresnem trgu. Tudi letos bo decembra razstava ledenih skulptur Ledena dežela, ki temelji na zgodovini Ljubljane. Med drugim bo na njej mogoče videti koliščarje, Rimljane in znamenito Plečnikovo arhitekturo.