V Mestnem parku Celje zasnežujejo, uredili otroško sankališče in tekaško progo

Celjani bodo lahko po novem uživali na snegu in se rekreirali kar sredi mesta. Družba ZPO Celje je na pobudo celjske občine z novima snežnima topovoma zasnežila del Mestnega parka Celje in uredila manjše sankališče, primerno predvsem za mlajše otroke, in progo za tek na smučeh. Obe dejavnosti sta brezplačni. Obiskovalci, ki nimajo tekaške opreme, a bi se želeli preizkusiti v tem športu, si jo lahko izposodijo brezplačno.

Med božično-novoletnimi prazniki je slabo kazalo, da bo družbi ZPO Celje, ki je upravljalec športno-rekreativnih površin v Mestni občini Celje (MOC), uspelo občanom zagotoviti snežne radosti sredi mesta. Zagodlo jim jo je toplo in vetrovno vreme, zato so zasneževanje opustili. "Poskusili smo in pokazali Celjanom, kako je to možno, vendar nismo ustvarili omembe vrednega snega oziroma proge ali sankališča," je pojasnil direktor ZPO Celje Ivan Pfeifer.

icon-expand Če nimate svoje tekaške opreme, si jo lahko sposodite v Mestnem parku Celje. FOTO: Mestna občina Celje

ZPO Celje je na pobudo Mestne občine Celje ob koncu preteklega leta kupila dodatno opremo za zasneževanje, in sicer dva nova snežna topova, hladilni stolp in visokotlačno črpalko. Investicija v novo opremo je ocenjena na približno 80 tisoč evrov. Podatka o stroških zasneževanja še ne moremo podati, ker zasneževanje še poteka. —Mestna občina Celje

Temperature so se nato znižale in ekipi je le uspelo unovčiti snežna topova. V četrtek so končali s pripravo 400 metrov dolge tekaške proge in manjšega sankališča, včeraj pa so obe pridobitvi tudi uradno odprli. "To je sankališče za otoke in starše. Ni pravo sankališče, ampak majhen grič v parku, kjer se otroci zabavajo in sankajo, starši jih gledajo in nekako mine dan. Sicer imamo v Celju organizirano sankališče na Celjski koči, ki je blizu Celja. Torej naš cilj je bil v parku organizirati sankanje za najmlajše otroke in družine ter urediti tekaško progo, kajti občanom Celja želimo ponuditi brezplačno rekreacijo, to je bistvo," je poudaril Pfeifer. Poleg tega so organizirali brezplačni najem doniranih tekaških smuči oziroma opreme. "Na voljo imamo določeno število tekaške opreme za tiste, ki je nimajo in bi si želeli prvič v življenju ali kako drugače preizkusiti v tem športu," je pojasnil Pfeifer.

icon-expand Tekaška proga v Mestnem parku Celje. FOTO: Mestna občina Celje

Proga za tek na smučeh je v prvi fazi pripravljena na krajši, 400-metrski trasi, ob ustreznih vremenskih pogojih pa načrtujejo podaljšanje te proge. "Sneg bomo nenehno proizvajali in potem videli. Če ga bomo naredili dovolj, bomo progo podaljšali, sicer pa bomo obstoječo progo vzdrževali. Tukaj so toplejši dnevi, ko moraš poskrbeti za vzdrževanje," je razložil Pfeifer.

icon-expand Urejanje tekaška proge v Mestnem parku Celje. FOTO: Mestna občina Celje

Občani so že pred uradno otvoritvijo lahko preizkusili umetni oziroma tehnični sneg. Snežna topova sta ga bruhala na določeno mesto, nastal je velik kup snega, iz katerega so nato postopoma začeli urejati tekaško progo in sankališče. "Po kupu snega, ki je pravzaprav skladišče snega, so se otroci sankali. Del tega snega smo potem prestavili na drugo lokacijo, ki je sicer čisto blizu – to je ob otroškem igrišču v parku, kjer je majhen hrib zemljine," je povedal Pfeifer. Sneg namreč lahko proizvajajo samo na odprtih površinah, da preprečijo, da bi ga raznosilo po drevesih, zaradi česar bi se lahko polomile veje. "Ko delaš tehnični sneg, moraš najprej počakati, da voda odteče iz kupa. Iz tega potem lahko ustvariš smučišče, tekališče ali kar koli drugega," je pojasnil, kako sta nastali novi pridobitvi. Tako je že pred včerajšnjim končnim izdelkom spontano nastalo mini sankališče, ki so se ga zelo razveselili predvsem otroci. "To je bilo pravo zadovoljstvo. Kajti zime v dolini in centru mesta ni več," je prve odzive povzel Pfeifer.

icon-expand FOTO: Mestna občina Celje icon-chevron-left icon-chevron-right