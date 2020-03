V Metliki in okolici odsvetujejo druženja ljudi, tudi zasebna praznovanja

Izkazalo se je, da je splošni zdravnik po vrnitvi še tri dni normalno hodil v službo in bil v stiku s pacienti. Ko se je začel slabo počutiti in so se mu pojavil simptomi, je ostal doma, poklical svojo osebno zdravnico in odšel na bris. Na rezultate brisa je počakal doma, ker pa so bili pozitivni, so ga najprej odpeljali v SB Novo mesto, od tam pa še na Infekcijsko kliniko v Ljubljani. V teh dneh, ko je bil v službi, je bil v stiku z več kot 50 pacienti, bil pa je tudi v stiku z 12 starostniki, eno sestro in vodjo oskrbe v Domu starejših Metlika. Stanovalci morajo ostati v svojih sobah in se ne gibati po drugih prostorih doma. Trenutno spremljajo, če se bodo pri komu pojavili znaki bolezni in ravnajo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je povedala direktorica doma Ivica Lozar .

Na tiskovni konferenci NIJZ in Ministrstva za zdravje so potrdili, da imamo v Sloveniji do 14. ure potrjenih 12 primerov okužbe, torej štiri več kot včeraj. Testirali so tudi šest zdravstvenih delavcev, ki so bili v tesnem stiku z okuženim zdravnikom, njihovi brisi pa so bili negativni.

Zaradi situacije bodo za Metliko z okolico izdali posebne omejitve, poleg tega, da so že zaprli dom za starejše in zdravstveni dom. Prebivalci območja, ki potrebujejo nujno zdravniško pomoč, se lahko obrnejo na ZD Črnomelj in po potrebi tudi na Novo mesto. S ponedeljkom bodo omejili tudi vse nenujne reševalne prevoze, ki so že bili načrtovani, torej za ljudi, ki potrebujejo določene ukrepe izven regije.