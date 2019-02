V Metliki kar 21,3 stopinje, v Bovcu topleje kot v Kopru

21,3 stopinje v Metliki, 21 stopinj v Bovcu - bilo je za več kot stopinjo in pol topleje kot v Kopru, okoli 20 v Ljubljani, Celju, Mariboru. Za nami je še en nadpovprečno topel februarski dan, a temperaturnih rekordov ta mesec še ni prinesel. Tudi to pa se lahko do konca tedna spremeni, saj bomo v četrtek pod vplivom še toplejšega zraka.

Pomlad, čeprav je uradno še zima. FOTO: iStock "Najvišje temperature danes (°C): Metlika 21,3, Bovec 21,0, Dobliče pri Črnomlju 20,6, Celje 20,4 (februarski rekord 20,6), Koper 20,3, Osilnica 20,2, Maribor Tabor 20,0, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Slovenske Konjice, Letališče Cerklje ob Krki in Podčetrtek 19,8," je agencija za okolje (Arso) objavila na Twitterju. Čeprav smo prišli zelo blizu, pa letošnji februar, ki je bil v primerjavi s prejšnjimi leti nadpovprečno topel, še ni prinesel nobenih temperaturnih rekordov. A tudi to se do konca tega tedna lahko še spremeni, v četrtek bomo namreč pod vplivom še toplejšega zraka, je pojasnil meteorolog Brane Gregorčič. Zmerno ohladitev je mogoče po Gregorčičevi napovedi pričakovati v začetku marca. Temperatura se bo namreč v prvem tednu naslednjega meseca nekoliko spustila, vendar meteorologi prodora kakšnih večjih mrzlih zračnih mas ne pričakujejo. "Začetek marca bo verjetno precej skladen z dolgoletnim povprečjem," je povedal za STA. Na vprašanje, ali lahko marca pričakujemo še kakšne večje ohladitve, odgovarja, da so te sicer vedno možne tudi v spomladanskih mesecih, vendar ponavadi niso dolgotrajne. "Tudi če v marcu temperatura pade pod ničlo, večjih posledic za vegetacijo verjetno ne bo. Bi pa več težav prinesle večje ohladitve v aprilu, kar pa je trenutno še nemogoče napovedati," je dejal. Konec tedna bosta zaradi močnega vetra sicer po vsej državi veljali oranžna ali rumena stopnja ogroženosti. Zaradi sušnega obdobja pa je povsod po Sloveniji velika požarna ogroženost v naravnem okolju, ki je velja od ponedeljka naprej. Izjemno visoke temperature - zimski rekord je padel kar dvakrat - beležijo tudi v Veliki Britaniji.