V Metliki zaradi strahu pred krčenjem obsega NMP napovedali protest

Kot je znano, je vlada februarja sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024, ki predvideva reorganizacijo nujne medicinske pomoči. V Metliki ob tem ocenjujejo, da bo uredba njihovi občini prinesla zmanjšanje obsega zagotavljanja nujne medicinske pomoči oz. bo pomenila ukinitev njenega 24-urnega zagotavljanja s stalno prisotnostjo zdravnika v tamkajšnjem zdravstvenem domu.

Zato je županja Martina Legan Janžekovič pred dnevi na ministrico za zdravje naslovila zahtevo za pojasnila. Z ministrstva so ji zagotovili, da nujne medicinske pomoči ne krčijo ter da bodo kakršne koli spremembe potekale v dialogu, zato da so "vsi očitki in morebitni strahovi lokalne skupnosti o prihodnosti nepotrebni". A v občini jim ne verjamejo.

V torek zvečer se je zato na to temo na izredni seji sestal občinski svet. Svetniki so po besedah županje z več sklepi nujno medicinsko pomoč Zdravstvenega doma Metlika prepoznali kot dolgoročno strateško točko za izvajanje nujne medicinske pomoči s stalno prisotnostjo zdravnika. Izrazili so ostro nasprotovanje vsakršnemu zmanjšanju obstoječega načina zagotavljanja omenjene pomoči, zahtevali zagotovila ministrstva, da do njenega krčenja ne bo prišlo, in sestanek s pristojno ministrico.

Podprli so tudi zahtevo, da se v občini Metlika vzpostavi satelitski urgentni center ter sklenili, da občina pripravi protest, kot opomin, "da v tem našem obmejnem, podeželskem okolju, nikakor ne pristajamo na kakršno koli zmanjševanje obsega zagotavljanja nujne medicinske pomoči", je za STA povedala županja. Priprave nanj že tečejo.

V občini namreč bo besedah županje nikakor ne morejo pristati na zapiranje vrat zdravstvenega doma, posebej ker ta deluje dobro in ker nima kadrovskih težav. "Naši občani morajo biti deležni enake zdravstvene oskrbe kot kjerkoli druge po Sloveniji," je dejala.