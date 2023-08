V Mežiški dolini in Črni po poplavah prvi primeri črevesnih bolezni

Na območju Mežiške doline in Črne na Koroškem so se pojavili prvi primeri črevesnih bolezni. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) okužbe oz. primere bolezni zaznavajo vse od torka zvečer. "Zaenkrat gre za omejene skupke primerov, v prihodnjih dnevih pa lahko pričakujemo širjenje primerov, zato je pomembno upoštevanje preventivnih ukrepov za varovanje zdravja v danih oteženih pogojih," so opozorili na NIJZ.

Na Inštitutu svetujejo, da ljudje za uživanje uporabljajo embalirano pitno vodo ali prekuhano vodo. Prav tako svetujejo tuširanje od vratu navzdol in ne v usta, obraz, da si osebe zobe umivajo samo s pitno (prekuhano/embalirano) vodo. Pri pripravi hrane je pomembna poostrena higiena rok (umivanje/razkuževanje), čiste površine, posoda in pribor, prav tako pa naj sadje in zelenjavo operejo le s pitno vodo.

Povzročitelji nalezljivih bolezni so namreč očem nevidni. Do okužb lahko pride ob stiku z na videz čistimi predmeti in zdravimi ljudmi, nekatere bolezni pa se lahko prenesejo tudi z glodavcev na človeka zaradi vdihavanja zraka, ki vsebuje mikroorganizme, ki se nahajajo v iztrebkih glodavcev. Prav tako lahko pride do okužbe zaradi zaužitja onesnažene hrane in vode.

"Na terenu za umivanje rok uporabljamo vodo iz cistern. Pred čistimi opravili, kot so priprava in uživanje hrane, nega dojenčka, bolnika si roke umijemo s pitno vodo in milom, po potrebi pa tudi razkužimo. Spremljate informacije upravljavca vodovoda," sporočajo na NIJZ. Zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni je nujna tudi uporaba rokavic pri delu, kjer lahko osebe pridejo v stik z naplavljenim materialom.

Navodila o prekuhavanju vode za prehrano

Pitno vodo razkužujemo s prekuhavanjem – tri minute vretja. Če je voda motna, jo predhodno zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo skozi več plasti čiste, prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo). Prekuhano vodo shranimo na hladnem v zaprti oz. pokriti posodi, da se naknadno ne onesnaži. Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

Nepoplavljena živila

Umaknemo vsa živila iz potencialno ogroženih prostorov na varno. Polagamo jih na ustrezne podlage (palete ipd.) v suhih, temnih in zračnih prostorih, ločeno od kemikalij, goriva ... Omogočimo zračenje okrog živil, vrečke zlagamo križem.

Ravnanje z živili v času poplav

1. Uporabimo: Vsebino iz poškodovanih vreč, ki ni bila v stiku s poplavno vodo; preložimo jo v nove vreče, ki jih skladiščimo ločeno od nepoškodovanih in jih prednostno porabimo. Živila v originalno zaprti, nepoškodovani pločevinasti in stekleni embalaži, ki so prišla v stik s poplavno vodo; ta živila so najverjetneje varna. Če je le mogoče, zunanjost embalaže pred uporabo očistimo in razkužimo skladno z navodili; pri tem pazimo, da razkužilo ne pride v stik z živilom. Živila, shranjena v hladilnikih in zamrzovalnikih, če le-ti niso bili poplavljeni in ni prišlo do daljšega izpada električne energije.

2. Obvezno zavržemo: Živila, ki so prišla v stik s poplavno vodo, ki vsebujejo tujke (npr. delce embalaže), plesniva živila, pločevinaste konzerve z živili, ki so kakorkoli poškodovane (npr. so napihnjene, predrte, zarjavele, brez označb), živila v poškodovani, razpokani, polomljeni stekleni embalaži, živila, ki so bila izpostavljena kemičnemu onesnaženju, saj praviloma velja, da kemičnih snovi (npr. naftnih derivatov) ne moremo sprati z živil. Prav tako pometemo in nemudoma odstranimo razlito in razsuto hrano, da ne privablja glodavcev, mrčesa.

3. Ravnanje z živili v zamrzovalnikih in hladilnikih: Ob poplavah lahko pride tudi do izpadov električne energije. Kljub številnim skrbem bodimo pozorni tudi na ravnanje z živili v hladilnikih in zamrzovalnikih. Preverimo njihovo ustreznost. Nikoli ne ocenjujemo živil samo po videzu in vonju. Če pa je že videz ali vonj živil sumljiv ali neprimeren, živila raje zavrzimo. Če hladilniki in zamrzovalniki niso bili poplavljeni in do izpada električne energije ni prišlo, lahko v njih shranjena živila uporabimo. Med izpadom električne energije hladilnikov in zamrzovalnikov ne odpiramo, če to ni nujno potrebno.

Prostori po poplavah

1. Poskrbimo za osebno varnost pred vstopom v prostore: Pred vstopom v prostore vedno najprej zagotovimo, da smo varni pred električnim udarom in zastrupitvijo s plinom. Pri čiščenju prostorov je tveganje za okužbo z različnimi mikroorganizmi večje, zato v delo ne vključujmo oseb, ki so dovzetnejše za okužbe (otroke, starejše osebe, nosečnice, kronične bolnike). Čim manj naj se tudi zadržujejo v teh prostorih. Priporočamo uporabo osebne varovalne opreme (rokavice, zaščitna halja, gumijasti škornji) ter dosledno umivanje in razkuževanje rok.

2. Zaščita pred plesnimi: Stoječa voda in odvečna vlaga med poplavami nudita ugodne pogoje za razrast plesni, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi. Prostore, ki so bili poplavljeni zaprti več dni, obravnavamo, kot da so onesnaženi s plesnimi. Pri delu v takih prostorih uporabljamo še dodatno osebno varovalno opremo (zaščitno obrazno masko FFP3, gumijaste rokavice, zaščitna očala).