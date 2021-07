V Mislinji po neurjih za več milijonov evrov škode: Sami ne bomo kos sanaciji

Ponekod v Sloveniji še odpravljajo posledice nedeljskega neurja. V Mislinji je najmanj 30 kilometrov cest uničenih, poškodovanih je pet mostov in več deset stanovanjskih hiš. V občini ocenjujejo škodo in številka je zelo velika. Tamkajšnji župan ocenjuje, da je divjanje hudourniških potokov povzročilo za nekaj milijonov evrov poškodb na voziščih in drugih objektih. Ljudje pravijo, da česa takega ne pomnijo. Sami ne bodo kos sanaciji, pravijo prizadeti, ki upajo na pomoč države. Ta bi morala priti hitro. Bojijo se namreč, da bi se že ob naslednjem obilnejšem deževju razdejanje ponovilo.

