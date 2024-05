V mivki, namenjeni mariborskim vrtcem, našli delce stekla in plastike

Mivko je občina ponudila vsem mariborskim vrtcem, a so ponudbo sprejeli v treh – v vrtcih Oton Župančič, Boris Peče in Studenci – saj drugod nove niso potrebovali.

Da je z mivko nekaj narobe, so med prvimi ugotovili v vrtcu v Limbušu. V imenu vseh treh ravnateljic je pred kamero stopila predsednica skupnosti vrtcev Maribora. "V njej so bili neki odpadni delci. Tako se je takoj prenehalo igranje s to mivko in v druge vrtce tudi ni bila več pripeljana," pripoveduje Ranka Šamec.

Po pripovedovanju staršev naj bi bili v mivki delci stekla in plastike. Sprva so te nevarne odpadke začele odstranjevati zaposlene, tako da so vso mivko presejale, a se je izkazalo, da to ni dovolj ustrezen ukrep.

"Zdaj se dogovarjajo z občino. Povedali so, koliko so te mivke dobili, koliko peskovnikov je treba sprazniti in pa o nadaljnjih postopkih, kako bodo to lahko rešili ..."