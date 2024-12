V množičnem pretepu na Krvavcu poškodovanih šest oseb

Napad s steklenico skupine slovenskih fantov na skupino Hrvatov na Krvavcu. "Oni so imeli namen, da nas masakrirajo," pripoveduje moški, katerega identiteto smo zakrili. Še danes ne ve, zakaj se je pretep začel. Tepli so mene in mojega šefa, razlaga. Nenadoma je bilo okrog njega pet fantov. "Padel sem na tla, tepli so me, brcali so me, prav tako mojega šefa. Sem se plazil pod mizami in potem sem se dvignil in oni so me spet tepli s pestmi po ustih, po glavi, po celem telesu imam modrice."

Kar ga je še najbolj šokiralo, je, da napadalci niso odnehali. "On (šef, op. a) je uspel enako oditi ven, kjer so zunaj nadaljevali masakriranje, ko je bil on nezavesten. On ni nikogar tepel, bil je nezavesten, ležal je na tleh in oni so nadaljevali."

Ker se je pretep odvil v kapacitetah RTC Krvavec, smo za komentar vprašali lastnika, ki nam je po telefonu dejal le, da je šlo za dve zasebni zabavi. Neuradno smo izvedeli, da je bila zabava v hotelu namenjena praznovanju 18. rojstnega dne njegove vnukinje. Na teren so prihiteli reševalci iz tržiškega in kamniškega zdravstvenega doma. "Tam je bilo vsaj šest poškodovanih oseb, hrvaško govorečih, ki naj bi potrebovale zdravniško pomoč, in še nekaj oseb, ki so bile pobuškane. Šlo naj bi za poškodbe nosov, rane na glavi, na rokah in en kup odrgnin," posledice pretepa opiše direktor Zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj.

"Moj šef ima zlomljeno čeljust, na desno oko ne more gledati in glavo ima celo otečeno," nam je zaupal moški.