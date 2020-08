Italija na mejo s Slovenijo pošilja vojake

V Furalniji odmeva včerajšnji incident, ko je v deželni svet udrla dvanajstirica skrajnih desničarjev organizacije Casa Pound. Pri deželnih svetnikih so protestirali proti preveč ohlapni politiki sprejemanja migrantov. Pri čemer jim je s šokantno izjavo pritrdil eden izmed svetnikov.

"Jaz sem eden tistih, ki bi streljal nanje. Mirne duše," je namreč izjavil Antonio Calligaris. Incident je vznemiril tudi v Furlaniji živeče Slovence.

"To so strahotne stvari. To kaže na neko nestrpnost, da rabim eno kultivirano besedo. Ki lahko pripelje res do ekstremnih konsekvenc. Danes so na vrsti migranti, jutri bodo lahko na vrsti ljudje, ki so drugačni," medtem pravi senatorka Italijanske republike Tatjana Rojc.

Rojčeva se je sicer prav včeraj sešla z italijansko notranjo ministrico Luciano Lamorgese, ki ji je zagotovila, da mejni prehodi s Slovenijo ostajajo odprti, vojska pa bo pozorna zgolj na tihotapce migrantov.

Slovenija beleži skokovito rast ilegalnih prehodov meje

"Napoved o okrepitvi prisotnosti italijanskih varnostnih sil na meji s Slovenijo poznamo," so nam sporočili z notranjega ministrstva. "Vsak dodaten ukrep na posamezni meji je dobrodošel," so še dodali.

Iz MNZ so povedali še, da sta se policiji obeh držav začeli dogovarjati o ponovni vzpostavitvi delovanja mešanih patrulj na skupni meji, ki so jih začasno prenehali izvajati zaradi pandemije novega koronavirusa. Prav tako potekajo dogovori o usklajevanju določenih drugih ukrepov oziroma o nadgradnji taktike pri delu na skupni meji, poroča STA.

Slovenija namreč beleži skokovito rast ilegalnih prehodov meje. Julija letos so jih policisti zabeležili 500 več kot julija lani. Povsem nasprotno obljubam premiera Janeza Janše. Ta je še v predvolilni kampanji napovedoval: "Če bom jaz vodil vlado. Bo meja za Hrvaško neprodušno zaprta."

Na svojo obljubo je nato še dvakrat spomnil na družbenem omrežju Twitter. Prvič julija lani nato pa še tik po odstopu premiera Marjana Šarca. Prav ta se je danes vprašal, kaj je z Janševimi obljubami. Prepričan je, da se aktualni vladi kritike varnostne politike iz preteklosti danes vračajo kot bumerang.