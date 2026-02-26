V modri uniformi se ne znajde najbolje, zato Faraon išče nov dom

"Howdy, sem policijski konj Faraon in iščem nov dom, ker se v modri uniformi ne znajdem najbolje. /.../ Pri hranjenju potrebujem mirno in urejeno okolje, pri nalaganju na transport sem lahko nekoliko nemiren, zato policijsko življenje ni zame." Tako se glasi zapis Slovenske policije na Facebooku, ki Faraonu išče nov prijazen dom.

Faraon je kastrat, rjavec, slovenske toplokrvne pasme. Poležen je bil 23. maja 2012. "Zaradi svojega značaja iščem bolj izkušenega in potrpežljivega jahača, ki razume moje potrebe," je nadalje zapisano v 'oglasu'. Kot dodatno pojasnjujejo na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), konj zaradi karakternih in delovnih lastnosti ni več primeren za delo v Policiji. Je namreč poseben in občutljiv.

"Vse dobre stvari nekaj stanejo, tudi jaz, zato lastniki zahtevajo izhodiščno ceno 2900 evrov," šaljivo dodaja Faraon.

Zainteresirani bodoči lastniki ga lahko spoznajo po predhodnem dogovoru s Petrom Majcenovičem, načelnikom Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor (telefonska številka 02 / 320 97 01 ali 02 / 320 97 00). "Da se spoznamo in vidimo, če smo za skupaj," na Facebooku še pravi Faraon.