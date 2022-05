Iz morja sredi Portoroža izvlekli rdeč skuter

Koprski policisti so bili ob 8.24 obveščeni, da so v morju v Portorožu opazili skuter. Ugotovili so, da je vozilo ob betonski plaži, na globini približno 1,5 metra. Potopljeno je bilo kolo z motorjem Sym Jet, rdeče barve.

Delavci Okolja Piran so ga dvignili iz vode. "Med jutranjim pregledom obalnega pasu smo v morju sredi Portoroža uzrli rdeč skuter. O najdbi smo obvestili policijo ter pristojnim pomagali pri odstranitvi dvokolesnika. Do izliva oz. onesnaženja ni prišlo," so sporočili na svojem Facebook profilu in objavili več fotografij.