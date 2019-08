V morju v Simonovem zalivu našel izjemno nevarno bombo

Iz Centra za obveščanje uprave RS za zaščito in reševanje so nas obvestili, da so včeraj v občini Izola v Simonovem zalivu našli bombo, ki so jo odstranili pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodirnimi ubojnimi sredstvi (NUS). Ker bomba ni prav pogosta morska najdba, poleg tega pa bi lahko ogrozila kopalce, nas je zanimalo, kako se je znašla tam in kako resno nevarna je pravzaprav? Vse podrobnosti nam je pojasnil vodja ljubljanske ekipe pirotehnikov Igor Boh z Državne enote za varstvo pred neeksplodirnimi ubojnimi sredstvi (NUS) Uprave RS za zaščito in reševanje, ki sta jo skupaj s kolegom, pirotehnikom potapljačem Gregorjem Demšarjem , odstranila iz morja in jo v kamnolomu Črnotiče uničila.

Potapljač je z detektorjem kovin naletel na kovinski predmet

Predvideval je, da bi lahko bila bomba, zato jo je prinesel do obale in obvestil pristojne službe. Prva je prišla policija, ki je odredila izpraznitev plaže. Vzpostavili so varnostno območje, ki so ga označili s trakom, pomagala pa jim je tudi varnostna služba hotelov v Simonovem zalivu, je povedal Boh, kako se je vse skupaj začelo: "Potem so obvestili našo enoto za varstvo pred NUS. Ker nismo vedeli na kakšni globini in točno kje jo je našel, smo se odločili, da greva potapljač in pirotehnik na teren z dvema avtomobiloma. V enem je bila oprema za potapljača v drugem pa oprema, ki jo imamo za izvajanje ukrepov varstva pred NUS, tako da sva že s sabo peljala intervencijsko majhno količino razstreliva."

Ko sta prišla na plažo, sta potrdila, da je imel potapljač prav in je zares našel bombo. "V vodi je bila italijanska ročna bomba breda iz 2. svetovne vojne, ki med neeksplodirnimi ubojnimi sredstvi sodi med bolj nevarne, zato so tudi postopki s takimi sredstvi specifični. Če se le da, jih uničimo na kraju. Včeraj to ni bilo mogoče, ker smo bili na plaži. Zato sva se s kolegom odločila, da bombo prestaviva v posebno protieksplozijsko torbo, ki sva jo v spremstvu policije prepeljala na Črni Kal v kamnolom in jo dokončno uničila," je opisal dogajanje Boh.