V Mozirju že tretjič letos poplavljene štiri hiše, zaliti tudi objekti v Rečici ob Savinji

Na nas so se obrnili prebivalci iz Lok pri Mozirju, ki opozarjajo, da so njihove hiše letos že tretjič pod vodo, saj jim kljub obljubam občine in države, da bodo zadevo po avgustovskih poplavah, ko je Savinja na tem območju odnesla škarpo, zdaj pa voda zato nenehno ogroža in se razliva okoli njihovih hiš, uredili, še niso priskočili na pomoč. Kot so nam povedali, so poplavljeni tudi notranji prostori njihovih domov.

Župan Občine Mozirje Ivan Suhoveršnik je za STA sicer pojasnil, da so bile zdaj že tretjič letos poplavljene štiri hiše, v eni od teh prebivalci še vedno živijo. Prebivalci vseh teh hiš so sicer na seznamu za nadomestno gradnjo. Kot pa so nas opozorili prebivalci hiš, je težava v tem, ker se zdaj pred vodo nimajo kam umakniti, obljubljajo jim tudi premični bivalni objekt, a to se še ni zgodilo.

Na območju Mozirja sicer opazujejo tudi nekaj plazov, ki pa za zdaj hiš in infrastrukture ne ogrožajo, je še povedal Suhoveršnik. Kot največji problem Suhoveršnik izpostavlja, da Savinja ni ustrezno očiščena, čeprav na to ves čas opozarjajo. "Res se premalo naredi," je opozoril. Z vprašanji smo se tudi sami obrnili na občino Mozirje, odgovore še čakamo.

Poplavljeni tudi v Rečici ob Savinji

Prebivalce, ki živijo ob Rečici, so s sireno obvestili, da so umaknili svoja vozila in spremljali vodostaj, ki je pozneje prenehal naraščati, je pojasnil Turk. Evakuacije niso bile potrebne. Plaz ogroža eno kmetijo in tri ceste, ki so zaradi tega neprevozne. Zaprt je tudi Grušoveljski most.

Tudi Savinja se je na določenih delih razlila prek nasipa po razlivnem območju, sta se pa tako Rečica kot Savinja že umaknili nazaj v svojo strugo, je dejal.

Narasla Savinja v drugih občinah ni povzročala prevelikih preglavic. So pa župani izpostavili, da je bil vodostaj Savinje in drugih hudournikov višji kot prejšnji petek, ko je bilo razglašeno rdeče vremensko opozorilo.

V občini Luče se je po besedah župana Klavdija Strmčnika sprožil plaz Jelen. Ob njem namreč teče potok, ki ob obilnejšem deževju na cesto nanosi material. Tokrat cesta ni bila poškodovana, je bila pa nekaj časa neprevozna. Ponoči so predvsem spremljali plaz v naselju Struge, od koder so sicer prebivalce evakuirali že pred časom, težav pa tokrat ni povzročal.

Na Ljubnem ob Savinji hujših razlivov ni bilo, je pa poškodovanih nekaj cest, ki so jih po avgustovskih poplavah vzpostavili kot začasne dovozne poti, je za dejal župan Ljubnega Franjo Naraločnik. Nekaj težav imajo s plazenjem terena, a jih opazujejo. "Upamo, da bomo, ko se nam v naslednjem tednu pridruži še tehnična pisarna, še bolj intenzivno in strokovno pristopili k opazovanju teh plazov," je dodal.

Vreme je sicer povzročalo nevšečnosti tudi drugod. V soboto je plaz v naselju Spodnji Razbor v občini Slovenj Gradec odtrgal 50 metrov cestišča, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

V Krčevini pri Vurberku v občini Ptuj pa so v soboto gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Ptuj in Grajena s pomočjo čolna iz poplavljenega stanovanjskega objekta evakuirali eno osebo. Poplavljeno območje so tudi pregledali.