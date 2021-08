V Mozirskem gaju na ogled številne lesne skulpture, cvetje in eksotične živali

V Mozirskem gaju vse cveti – poleg številnih trajnic se bohotijo cvetovi več kot 110.000 posajenih cvetlic. Na ogled so tudi številne nove lesene skulpture, na voljo je otroško igrišče, tako kot vsako poletje pa je tudi letos tam razstava eksotičnih živali – različnih kuščarjev, želv in kač. Največja meri sedem metrov in tehta 70 kilogramov. Razstavljavci pravijo, da bodo vsakomur, ki si to želi, pomagali premagati strah.