V Mozirskem gaju, o ujmi, ki je divjala lani, praktično ni več sledu

Kako je videti Mozirski gaj, ki so ga lani avgusta prizadele poplave? Živi in to tudi po zaslugi številnih prostovoljcev. Jana Ujčič je preverila, kako se zopet bohoti v spomladanski opravi in srečala ogromno ljudi, tudi prostovoljce, ki jim je bilo mar in so takrat pomagali. Kako se zato počutijo?