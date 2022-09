V Mozirskem gaju poleg buč tekmovale tudi orjakinje med lubenicami

Najtežja, najlepša in najdaljša, potrebuje skrbno nego in tudi veliko mero ljubezni, ni namreč vsaka buča buča velikanka. In v Mozirskem gaju so tudi letos pripravili tradicionalno tekmovanje za najtežjo bučo. Težkokategornice so s svojih njiv in vrtov pripeljali gojitelji iz vse Slovenije. Koliko je dosegla najtežja in koliko najdaljša, smo preverili v Mozirju, a ne le buče, v teži so tekmovale tudi orjakinje med lubenicami.