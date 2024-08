V Mozirskem gaju razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja

Te dni je Mozirski gaj gotovo podoben rajskemu vrtu. In po tradiciji se v rajskem vrtu skriva žival, ki smo ji ljudje pripisali samo zlo. Če imate internet, verjetno mislite, da te živali le razmišljajo, kako nas bodo pojedle. Govorim o znani zgodbi, da nas takole v resnici merijo, če nas lahko pojedo. "To je mit, ki ga pa slišimo desetkrat na uro. Vsi pravijo, da se je zgodilo njihovemu prijatelju," pravi Aleš Abram iz društva Bioexo.

A prav ta in podobni miti so razlog, da ljubitelji kač te živali radi predstavljajo javnosti. Popolnoma naravno je, da je na takšnih srečanjih prisotno tako zanimanje kot malce strahu. Na tej razstavi strupenih kač ni. Z razlogom. "Sploh začetnikom bi jih resno odsvetoval," pravi Abram. Kajti razumeti in spoštovati je treba naravo živali.

Na svoj račun bodo prišli vsi ljubitelji eksotičnih živali. Poleg kač bodo na ogled še eksotične ptice, želve velikanke ter kotiček z insekti. Obiskovalci lahko uživajo tudi v ogledu cvetnih gredic.

Letošnji obisk gaja je zadovoljiv, a je približno 30 odstotkov manjši kot pred poplavami, so povedali v Mozirskem gaju. "Držimo pesti, da se to kmalu izboljša. Verjamemo, da bo k temu vsaj malo pripomogla tudi razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja. V parku je tudi veliko drugih priložnostnih manjših dogodkov," so dejali.

Po lanskih avgustovskih poplavah so večino parka sanirali, do popolne sanacije pa bo verjetno trajalo še leta. Vsi tematski parki, z izjemo zeliščnega, ki ga vzpostavljajo na novo, so po njihovih navedbah obnovljeni in urejeni.

Na novo stojijo največji uglašeni vetrni zvončki v Evropi. Tudi večina objektov v sklopu muzeja na prostem in mlin so sanirani. Urejene so gredice in poti. Edini del, ki ga je še treba urediti, je prostor ob Savinji, so dodali v gaju.