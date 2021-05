Mnogi so praznike izkoristili za oddih v naravi, tudi v Mozirskem gaju, ki je odet v milijone cvetov. Med njimi so še posebna paša za oči najrazličnejši tulipani in narcise, družbo pa jim dela še na tisoče mačeh in drugih cvetlic. Mozirski gaj se ponaša celo s svojo vrsto tulipana.

