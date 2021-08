V Mozirski gaj prihajajo eksotične živali

Mozirski gaj je park cvetja in muzej na prostem, kjer skozi vse leto organizirajo različne atraktivne razstave, vezane na letne čase. To poletje so nadvse veseli, da vas lahko od 12. do 15. avgusta ponovno povabijo na poletno razstavo eksotičnih živali in cvetja, na 27. Bioexo. Poletna razstava bo potekala vsak dan, od 9. do 19. ure, tudi tokrat pa jo organizirajo skupaj s svojimi dolgoletnimi partnerji, Društvom ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo. To bo edina velika razstava društva Bioexo v tem letu.

Čeprav se je skozi vse leto po Mozirskem gaju mogoče sprehoditi v senci dreves in med razcvetenimi gredicami, pa bodo tokrat cvetju delale družbo še eksotične živali, kot so anakonda, legvani, ptičji pajki, orjaške kopenske želve, eksotične ptice, kuščarji in še kakšno presenečenje. Med drugim pride na razstavo več primerkov burmanskih in mrežastih pitonov, ki veljajo za najdaljše kače na svetu, pa tudi eni največjih kuščarjev na svetu – varani.