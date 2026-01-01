Mrzel, a prešeren vstop v novo leto

Na silvestrovanjih na prostem se je v večjih krajih po državi zbrala množica ljudi. Tudi letos so bila v Ljubljani štiri prizorišča s koncerti v živo. Večdesettisočglavo množico zbranih na ljubljanskih trgih in ulicah pa je ob polnoči razveselil petminutni ognjemet z grajskega griča.

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Silvestrovo v Ljubljani Luka Kotnik

Silvestrovo v Ljubljani Luka Kotnik

Silvestrovanje v Ljubljani Bobo

Silvestrovanje v Ljubljani Bobo

Silvestrovo v Ljubljani Luka Kotnik

Silvestrovanje v Ljubljani Bobo

Silvestrovanje v Ljubljani Bobo

Silvestrovanje v Ljubljani Bobo

Silvestrovanje v Ljubljani Bobo

Silvestrovanje v Ljubljani Bobo

Silvestrovanje v Ljubljani Bobo

Silvestrovanje v Ljubljani Bobo























Kot je povedala namestnica direktorice Turizma Ljubljana Ana Lampič, je bil ognjemet iz biorazgradljivih materialov, okoli 1000 izstrelkov pa je bilo v ljubljanski zeleni ter novoletni srebrni in zlati barvi. Občina je zanj odštela 7500 evrov.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Silvestrovo v Ljubljani Luka Kotnik

Silvestrovo v Ljubljani Luka Kotnik

Silvestrovo v Ljubljani Luka Kotnik

Silvestrovo v Ljubljani Luka Kotnik







Kakšna pa je bila silvestrska noč na ljubljanski urgenci in v porodnišnici? Izjavo pristojnih bomo ob 10. uri v živo prenašali na naši spletni strani.

Praznični obisk našega glavnega mesta je po podatkih Lampičeve nekoliko večji kot lani. December je tudi mesec, ko je v Ljubljani največji delež domačih turistov, in sicer okoli 10 odstotkov. Prejšnji konec tedna je bila zasedenost ljubljanskih hotelov okoli 75-odstotna, te dni pa bo dosegla okoli 83 odstotkov, je dodala Lampič.

10.000 ljudi v središču Maribora

Tudi v drugem največjem mestu imajo v času božično-novoletnih praznikov podobno zasedenost hotelskih nastanitev kot lani, in sicer okoli 65-odstotno. Kot so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor, je med njimi 15 odstotkov domačih gostov. Tudi v Mariboru je k dobremu obisku prispevala praznična okrasitev mesta in pester program, ki je na ulice in trge privabil množico ljudi tudi na najdaljšo noč.

Trg Leona Štuklja, ki je osrednje silvestrsko prizorišče štajerske prestolnice, se je dodobra napolnil. Večtisočglava množica, skozi ves dan se je na prizorišču in v neposredni bližini zvrstilo okoli 10.000 ljudi, je skupaj odštevala do novega leta. Ob nizkih temperaturah in jasnem nebu so za zabavo in dobro voljo v najdaljši noči skrbeli Karneval band in Domen Kumer, je povedala Monika Jurišič Hlevnjak iz Zavoda za turizem Maribor.

Zasedena Obala

V Kopru pa je za dobro razpoloženje na silvestrovanju poskrbela skupina Šank Rock, zaradi česar so v Visit Koper kljub nizkim temperaturam zabeležili izjemen obisk in vzdušje. Tudi sicer so bile praznične prireditve na Fantazimi odlično obiskane, po navedbah ponudnikov je bilo obiskovalcev za 30 odstotkov več kot lani, je povedala direktorica Visit Koper Helena Loredan. Zasedenost hotelov pa je v največjem mestu na Obali primerljiva z lansko.

Želje za novo leto

Ob koncu leta so se zvrstile tudi novoletne poslanice. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je Slovenkam in Slovencem doma, v zamejstvu in po svetu zaželela, da jih v letu 2026 vodijo modrost, pogum in sočutje. Vse je pozvala, naj bodo drug drugemu bližje z razumevanjem, zaupanjem in spoštovanjem ter iskreno željo po boljšem jutri. V novo leto vstopimo z zavedanjem, da smo kot narod, družba in kot soustvarjalci skupnega življenja odgovorni tako do najšibkejših, do starejših, otrok in prihodnjih generacij kot do narave, je pozvala. Premier Robert Golob je v novoletni poslanici ocenil, da "smo kot narod na pravi poti". To pot lahko ustvarjamo skupaj, saj se ta nikoli ne začne na vrhu, pač pa pri posamezniku, je poudaril. Državljane je pozval, naj se ne bojijo pogovorov. Tisti, ki se znajo slišati, tudi ko ni lahko, bodo namreč znali skupaj ustvarjati družbo, v kateri bo vsak posameznik slišan in spoštovan, je ocenil.