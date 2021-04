V Murski Soboti eden največjih zasegov prepovedanih drog v Sloveniji

Policisti PU Murska Sobota bodo predstavili dosedanje ugotovitve dalj časa trajajoče kriminalistične preiskave s področja prepovedanih drog. Kot so sporočili, so v torek, 13. aprila 2021, izvedli zaključno akcijo in zasegli večjo količino prepovedanih drog, pri čemer gre za enega izmed največjih zasegov prepovedanih drog v Sloveniji.

Poleg tega bodo, kot so dodali, predstavili še delo Policije na področju preiskovanja organizirane kriminalitete. Na novinarski konferenci bosta sodelovala Bojan Rous, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Murska Sobota, in Damjan Apollonio, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.