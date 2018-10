V Murski Soboti in Zagorju visoka onesnaženost zraka

Na Agenciji RS za okolje (Arso) v hladnem delu leta od 1. oktobra do 31. marca dnevno izdajajo napoved onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10. Za danes tako pričakujejo visoka onesnaženost zraka v Murski Soboti in Zagorju. Povsod drugod bo onesnaženost zmerna. Za sredo so napovedali zmerno onesnaženost zraka povsod po Sloveniji.

Kolikšna je onesnaženost zraka v posameznih slovenskih mestih, si lahko preberete na tej povezavi.

V primeru pričakovane visoke onesnaženosti zraka na Arsu priporočajo občanom in pravnim osebam, da ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja. Prav tako svetujejo, naj zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva. Ljudem pa priporočajo, naj uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil in naj ne kurijo na prostem.