V Murski Soboti navdušujejo več kot 130 balonov in veščine pilotov

Pogled v nebo nad Mursko Soboto in okolico je te dni še posebej lep. V zraku je možno videti kar 130 toplozračnih balonov. Prestolnica Pomurja je namreč prizorišče svetovnega balonarskega prvenstva, kjer tekmuje elita balonarstva iz 32 držav, seveda tudi iz Slovenije. In ne le, da je nekaj posebnega videti toliko balonov hkrati v zraku, pač pa navdušujejo tudi veščine pilotov in pilotk, ki tekmujejo v različnih nalogah.