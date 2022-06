V Murski Soboti pokopali častnega škofa Gezo Ernišo

Pogrebne slovesnosti v evangeličanski cerkvi v Moravskih Toplicah, ki sta jo vodila škof Leon Novak in nekdanji škof Geza Filo , so se ob vernikih udeležili številni predstavniki cerkvenega, državnega in lokalnega življenja. Novak je današnji dan Primoža Trubarja povezal z Ernišo in dejal, da je bil Trubar 20. stoletja.

Murski Soboti so danes pokopali upokojenega evangeličanskega duhovnika in častnega škofa Gezo Ernišo . Pred tem je bila v evangeličanski cerkvi v Moravskih Toplicah pogrebna, nato pa še žalna slovesnost. Predsednik republike Borut Pahor je v nagovoru med drugim dejal, da bo Ernišo v spominu ohranil kot človeka nalezljive skromnosti in strpnosti.

Na žalni slovesnosti, ki je sledila, je predsednik republike Borut Pahor v nagovoru med drugim dejal, da je z Ernišo vedno rad sodeloval in ga z veseljem srečeval, v spominu pa ga bo ohranil kot človeka nalezljive skromnosti in strpnosti. Evangeličanska skupnost na Slovenskem si po Pahorjevih besedah ne bi mogla izbrati človeka, ki bi bolje poosebljal, kar je izpričeval, saj je bila vsaka njegova beseda pretehtana, hkrati pa umerjena z drugo enake teže.

Spomnil je, da je bilo ob njegovem odlikovanju Erniši leta 2013 zapisano, kar je bilo za škofa Ernišo najbolj značilno: za uspešno, povezovalno in k strpnosti usmerjeno vodenje evangeličanske cerkve, bil pa je tudi eden najprepoznavnejših slovenskih verskih dostojanstvenikov, ki je imel zaupanje in spoštovanje tudi med neverujočimi in drugače verujočimi slovenskimi državljani.

Med njegovim vodenjem se je avtohtona slovenska evangeličanska krščanska skupnost trdno umestila v vseslovensko narodno zavest, škof Erniša pa med tiste Slovence, ki v slovenski skupnosti delujejo povezovalno, v stiku z mednarodnim okoljem, verskim in laičnim, pa utrjujejo in povečujejo ugled svoje domovine Slovenije, je še dodal Pahor. Kot je povedal Novak, so se slovesnosti udeležili tudi škofje oziroma njihovi predstavniki iz več držav, sicer pa so jim ob smrti Erniše izrekli sožalje številni predstavniki cerkvenega in posvetnega življenja.

Svojci pokojnega Erniše so cvetje, vence in sveče odklonili, darove pa je mogoče nameniti v dobrodelne namene. Namenili jih bodo za negovalni oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota, cerkveno občino Moravske Toplice in sklad Evangeličanskega lista. Evangeličanska cerkev je v sodelovanju z občino Moravske Toplice v spomin na Ernišo odprla elektronsko žalno knjigo, vanjo se bo mogoče vpisati vsaj še teden dni.

Erniša je umrl 1. junija v 71. letu po dolgotrajni hospitalizaciji. Bil je prvi evangeličanski škof na Slovenskem, to funkcijo je opravljal 18 let do leta 2013. Po umiku s funkcije škofa je dobil naziv častni škof slovenske evangeličanske cerkve.