V Murski Soboti zaznamovali dan spomina na žrtve genocida nad Romi

Dogodki med drugo svetovno vojno so nekaj groznega, saj še danes ne vemo, koliko ljudi je bilo pobitih, s tem pa se dolga desetletja ni nihče ukvarjal in tudi dneva, ko so v noči z 2. na 3. avgust leta 1944 likvidirali romski del taborišča Auschwitz-Birkenau, se nismo spominjali, je uvodoma dejal akademik in svetovalec predsednika republike Boštjan Žekš.

"To je krivda vseh nas, da smo sprejeli pozabljanje romskega uničevanja, za kar me je sram kot Slovenca in Evropejca, na žalost pa tudi v naši državi Romom ni bistveno boljše," je poudaril Žekš.

Opozoril je na velik greh Nemcev in dodal, da tudi mi nismo nedolžni, saj so partizani med vojno prav tako pobili veliko romskih družin, sicer zaradi domnevnega izdajanja okupatorju. "Da smo te žrtve izkopali, zdaj pa ne vemo, kje bi jih pokopali, tega pa kot človek ne morem razumeti," je še dodal Žekš in sklenil, da romskih težav doslej nismo želeli rešiti, ali pa smo jih reševali napačno.

Predsednik Zveze Romov SlovenijeJožek Horvat Mucje nagovor začel in končal z vprašanjem, ali se je genocid nad Romi res končal po drugi svetovni vojni, ter ga naslovil politikom in vsem odločevalcem. Po njegovem mnenju imamo v Evropi še vedno žive oblike genocida, sovražni govor, sovraštvo in ljudi, ki nasprotujejo vsemu, kar je drugačno.

ZgodovinarMarjan Toš je oznako genocid sicer zavrnil, a tudi po njegovem mnenju je diskriminacije, sovraštva do Romov in njihovega preganjanja še vedno veliko. Po drugi strani pa zgodovinski dogodki še vedno niso dovolj raziskani, saj se številke o pobitih Romih med drugo svetovno vojno gibljejo od nekaj manj kot 3000 do milijona.